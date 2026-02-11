Cuándo es el sorteo de los grupos de la UEFA Nations League: los bombos de la Liga de las Naciones y posibles rivales de España

La quinta edición de la UEFA Nations League inicia oficialmente su recorrido este jueves 12 de febrero con el sorteo de la fase de grupos, un acto que marcará el camino de la selección española en una competición que se ha consolidado como uno de los grandes torneos de selecciones del calendario europeo. El evento se celebrará en Bruselas y contará con representación institucional de la Real Federación Española de Fútbol, encabezada por su presidente, Rafael Louzán, y el seleccionador nacional, Luis de la Fuente.

España competirá en la Liga A, el nivel más alto del torneo, junto a las principales potencias del continente. A partir de este sorteo quedarán definidos los grupos, los cruces iniciales y el calendario de una edición que introduce, además, una modificación relevante en el formato de las ventanas internacionales.

Antes de conocer sus rivales en esta nueva edición de la Liga de las Naciones, la selección española afronta un calendario de alto nivel en 2026. El combinado dirigido por Luis de la Fuente tiene programada la disputa de la Finalissima frente a Argentina durante el parón de marzo, concretamente el viernes 27, en Qatar. Tres días después jugará un amistoso ante Egipto y, posteriormente, el gran foco del año estará puesto en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, que será la siguiente gran concentración oficial de la selección.

Fecha y horario del sorteo de la UEFA Nations League

El sorteo de la fase de grupos de la UEFA Nations League se celebrará este jueves 12 de febrero, a partir de las 18:00 horas, en la ciudad de Bruselas. Este sorteo dará forma a la fase de liga de todas las categorías, de la A a la D, y permitirá conocer los grupos definitivos de la próxima edición del torneo.

Los bombos del sorteo de la Liga de las Naciones

España formará parte de la Liga A, reservada a las mejores selecciones europeas. El equipo de Luis de la Fuente estará ubicado en el bombo 1, junto a Portugal, Francia y Alemania, por lo que no podrá cruzarse con ninguno de estos tres combinados en la fase de grupos.

Cada grupo estará integrado por cuatro selecciones, una de cada bombo. La distribución completa de la Liga A para el sorteo es la siguiente:

Bombo 1 : Portugal, España , Francia y Alemania.

: Portugal, , Francia y Alemania. Bombo 2 : Italia, Países Bajos, Dinamarca y Croacia.

: Italia, Países Bajos, Dinamarca y Croacia. Bombo 3 : Serbia, Bélgica, Inglaterra y Noruega.

: Serbia, Bélgica, Inglaterra y Noruega. Bombo 4: Gales, Chequia, Grecia y Turquía.

Posibles rivales de la selección española en la Nations League

Al estar situada en el bombo 1 de la Liga A, España se enfrentará a un rival procedente de cada uno de los otros tres bombos. De este modo, su grupo quedará configurado por cuatro selecciones y disputará un total de seis partidos: tres como local y tres como visitante.

Una vez finalizada la fase de grupos, los dos primeros clasificados accederán a los cuartos de final, que se jugarán a doble partido entre el 25 y el 30 de marzo de 2027. El equipo que termine en tercera posición deberá disputar un play-off por la permanencia, mientras que el cuarto clasificado descenderá directamente a la Liga B.

Los vencedores de las eliminatorias de cuartos de final se clasificarán para la Final Four, que contará con semifinales a partido único y una final posterior. Esta fase final se celebrará entre el 7 y el 15 de junio de 2027, en una sede aún por confirmar.

Una hipotética configuración del grupo de España podría dejar a Italia, Inglaterra y Turquía en el mismo grupo, pero también sería posible otro con Dinamarca, Noruega y Gales.

¿Cuáles son las fechas de la Nations League?

La próxima edición de la Liga de las Naciones arrancará en el mes de septiembre. El calendario completo de la Nations League 2026/27 queda establecido de la siguiente manera:

Jornada 1: 24-26 de septiembre de 2026

24-26 de septiembre de 2026 Jornada 2 : 27-29 de septiembre de 2026

: 27-29 de septiembre de 2026 Jornada 3: 30 de septiembre – 3 de octubre de 2026

30 de septiembre – 3 de octubre de 2026 Jornada 4 : 4-6 de octubre de 2026

: 4-6 de octubre de 2026 Jornada 5 : 12-14 de noviembre de 2026

: 12-14 de noviembre de 2026 Jornada 6 : 15-17 de noviembre de 2026

: 15-17 de noviembre de 2026 Cuartos de final de la Liga A : 25-30 de marzo de 2027

: 25-30 de marzo de 2027 Play-offs de la Liga A/B y de la Liga B/C : 25-30 de marzo de 2027

: 25-30 de marzo de 2027 Fase final: 9-13 de junio de 2027

Dónde ver por TV en directo el sorteo de la UEFA Nations League

El sorteo de esta quinta edición de la UEFA Nations League podrá seguirse en directo a través de la plataforma oficial de la UEFA, UEFA.tv.