Adiós al gimnasio: Lidl trae este viernes 25 de septiembre todo lo necesario para entrenar en casa

Volver a ponerse en forma después del verano no tiene por qué implicar apuntarse a un gimnasio ni gastar una fortuna en material deportivo. Lidl prepara para este viernes 25 de septiembre una nueva selección de productos pensados para aquellos que prefieren entrenar en casa y tener a mano diferentes accesorios para complementar sus rutinas. La cadena alemana vuelve a apostar por precios económicos y ofrece desde mancuernas y kettlebells hasta bandas de fitness, accesorios de yoga y tablas para trabajar diferentes grupos musculares.

Algunos de los productos que más llaman la atención son el set de tabla de flexiones, las mancuernas y la kettlebell de Crivit, que aparecen rebajados a partir del viernes. El conjunto permite realizar diferentes ejercicios de fuerza sin necesidad de contar con máquinas grandes. La tabla está diseñada para variar la posición de las manos durante las flexiones, mientras que las mancuernas y la kettlebell permiten ampliar las posibilidades de entrenamiento.

Para quienes prefieren ejercicios de movilidad, equilibrio o yoga, Lidl también incorpora un set de accesorios de yoga de Crivit por 5,99 euros, frente a los 6,99 euros anteriores, lo que supone un descuento del 14%. El pack incluye diferentes elementos que pueden utilizarse para complementar estiramientos, ejercicios de movilidad y sesiones de yoga en casa.

Lidl y su apuesta por el deporte

Otra de las opciones económicas son la tabla de equilibrio, la pelota de gimnasia y set de bandas de fitness, disponibles desde 6,99 euros. Es una combinación especialmente interesante para quienes buscan añadir ejercicios de estabilidad y resistencia a sus entrenamientos sin ocupar demasiado espacio en casa. Las bandas permiten trabajar diferentes zonas del cuerpo y aumentar progresivamente la dificultad de determinados movimientos. También aparece entre las novedades un juego de mancuernas de 1 kilo, acompañado de otros accesorios de entrenamiento, por apenas 4,99 euros. Es una alternativa pensada para ejercicios más ligeros, rutinas de tonificación o para quienes están empezando a introducir algo de trabajo con peso en sus entrenamientos.

La selección de Lidl va más allá del material estrictamente deportivo. La cadena incluye una bolsa de deporte o mochila deportiva Crivit por 9,99 euros, disponible en diferentes formatos y con capacidades de hasta 27,5 litros. Puede servir tanto para llevar el material al gimnasio como para transportar ropa, zapatillas y accesorios deportivos. Para completar la propuesta aparecen también productos de Sensiplast, como la manta eléctrica de 27,99 euros, con seis niveles de temperatura y un rango de entre 38 y 46 grados, además de un cinturón térmico/calientapiés de 22,99 euros y una almohadilla eléctrica para hombros y cuello por 20,99 euros. Son accesorios más orientados al descanso y al confort después del ejercicio.

Con esta nueva selección, Lidl vuelve a demostrar que montar un pequeño espacio de entrenamiento en casa no tiene por qué requerir una gran inversión. Mancuernas, bandas, kettlebell, tabla de flexiones, accesorios de yoga y material para trabajar el equilibrio estarán disponibles desde este viernes 25 de septiembre, con precios que parten de solo 4,99 euros. Y es que la cadena alemana lleva tiempo apostando por el sector del equipamiento deportivo, y el éxito de sus lanzamientos es tal que muchos artículos desaparecen de las estanterías en cuestión de minutos.