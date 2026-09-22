Infantino hace campaña y promete «proteger la independencia de la FIFA»

Gianni Infantino está contra las cuerdas después de sus maniobras durante el Mundial y su plan fallido de privatizar el torneo y, antes del próximo consejo de la FIFA que se celebrará en Marruecos, ha querido tender puentes. El presidente de la FIFA ha mandado una carta a los presidentes de las 211 asociaciones en la que aboga por una reforma en la organización y también por introducir cambios que ayuden a mejorar la asociación que dirige el fútbol mundial.

El próximo 18 de marzo se celebrará en Rabat el próximo consejo de la FIFA, en el que puede caer un Gianni Infantino que ha perdido el apoyo de la UEFA, Concacaf y la Confederación Asiática de Fútbol después de su último intento de privatización del Mundial después de la conclusión del campeonato del mundo. La mayoría de países que pertenecen a estas asociaciones se han mostrado en contra de la candidatura de un Infantino que a día de hoy cuenta con el apoyo de Estados Unidos, México, Argentina y la Confederación Africana de Fútbol (CAF).

Por ello, viendo lo que se le espera en el próximo consejo de la FIFA, ha querido mandar una carta a todos sus miembros y las 211 asociaciones que componen el fútbol mundial con el objetivo de tender puentes. Para ello, el presidente ha pedido una unidad y ha prometido una reforma de la máxima organización del fútbol a nivel mundial. También ha dado explicaciones por su intento fallido de privatizar el Mundial.

La carta de Infantino a los miembros del Consejo de la FIFA

«Los procesos democráticos de la FIFA, su independencia y su autoridad deportiva nunca estuvieron en venta. No están en venta ni lo estarán jamás. La reciente propuesta exploraba si una inversión minoritaria en una sociedad comercial controlada por la FIFA podría generar recursos adicionales para ese fin. No contemplaba renunciar al control de la FIFA ni a su autoridad sobre las decisiones deportivas», afirmó Infantino en una carta a la que ha tenido acceso EFE.

«Seguía siendo una propuesta, no una decisión, y siempre estuvo sujeta a las aprobaciones necesarias del Consejo y de las federaciones miembro. Ahora ha sido retirada y no seguirá adelante», argumenta Gianni Infantino, que está encontrando mucha resistencia en varias federaciones como la francesa para su reelección», explicó en la misiva sobre su jugada de vender los derechos del Mundial.

Infantino también dejó claro en la carta que «el trato dispensado a ninguna federación dependerá de su posición sobre una propuesta o un asunto institucional» y que «sigo a disposición de cada uno de ustedes». «Todas las federaciones miembro tienen derecho a ser escuchadas. Estar de acuerdo no es una condición para dialogar, y el desacuerdo nunca debe impedir el respeto mutuo. Sigo plenamente comprometido con la dirección de la FIFA y confío en lo que podemos lograr juntos», aclaró.

«Nuestra responsabilidad va más allá de cualquier propuesta o desacuerdo concreto. Consiste en proteger la independencia de la FIFA, fortalecer sus instituciones y garantizar que el progreso del fútbol beneficie al conjunto de este deporte, en todo el mundo. El fútbol es para todos, en todas partes. Este principio seguirá guiando nuestro trabajo», dijo Infantino en la carta que mandó a las asociaciones.