Infantino pelotea a Messi tras retirarse con Argentina: «Gracias por unir a aficionados de todo el mundo»

Es conocida por los aficionados del fútbol la buena relación que hay entre Gianni Infantino y Leo Messi. El presidente de la FIFA, como era de esperar, fue uno de los más emotivos a la hora de escribir una carta de despedida al futbolista después de anunciar su retirada de la selección argentina. Un discurso en el que solo tuvo palabras de admiración total por todo lo que ganó a nivel internacional y el legado que deja en el mundo del fútbol.

«Felicidades por una carrera internacional extraordinaria que ha inspirado a millones de personas y ha redefinido nuestro hermoso deporte», comenzó Infantino. Messi decidió colgar las botas después de perder la final del Mundial ante España. Una decisión que, a sus 39 años, confirma que los argentinos no contarán con su estrella ni en la Copa América 2028 y el Mundial 2030.

Aún así, Leo deja un palmarés envidiable: «Campeón del Mundial en 2022, máximo goleador histórico y jugador con más partidos con la camiseta de Argentina, además de poseedor del récord de más partidos jugados en el Mundial: tu talento mágico y tu humildad serán recordados para siempre», añadió Infantino.

«Gracias por cada recuerdo inolvidable defendiendo los colores de la selección argentina y por unir a los aficionados de cada rincón del mundo. Te deseo todo lo mejor en tu próxima etapa», concluyó el presidente de la FIFA. El futbolista argentino Lionel Messi, actual jugador del Inter de Miami y ex del Barcelona y del PSG, anunció este lunes su retirada, pero seguirá jugando en el club estadounidense, con quien tiene contrato hasta diciembre de 2028. El que podría ser el último para retirarse definitivamente del fútbol.

«Queda poco y se van cerrando etapas, y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar», confesó Messi en su despedida que dio la vuelta al mundo.