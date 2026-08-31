Messi anuncia que deja la selección argentina

Leo Messi ha anunciado en la tarde de este lunes que deja oficialmente la selección argentina. El legendario jugador de 39 años ha comunicado que se retira del combinado nacional, una decisión que tomó el 21 de julio, es decir, dos días después de perder la final del Mundial contra España en Estados Unidos. Cuatro años antes, en Qatar 2022, pudo conseguir su gran sueño de ser campeón del mundo.

El ex del Barcelona ha anunciado su decisión a través de una emotiva carta publicada en sus redes sociales y en ella habla también de su carrera, de la que asegura que «queda poco y se van cerrando etapas», como la de ser internacional. En su palmarés con la albiceleste figuran ese Mundial de Qatar, dos Copa América (2020 y 2024), una Finalissima (2022) y un oro olímpico en Pekín 2008.

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Messi, máximo goleador en la historia de la selección argentina, enfatizó que deja el combinado nacional «con la tranquilidad y el orgullo» de haberle regalado a la afición «momentos soñados». El futbolista del Inter de Miami disputó 207 partidos con la camiseta albiceleste, en los que marcó 125 goles y registró 68 asistencias.

«Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo, antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol», expresó, al tiempo que agradeció a los argentinos «por todo el cariño de estos 20 años».

«Gracias Dios por hacerme argentino», concluyó el astro, que reveló en su publicación que escribió este mensaje de despedida dos días después de la final mundialista y destacó que, tras la muerte de su padre a comienzos de este mes, terminó de convencerse de dejar el seleccionado.

La carta de despedida de Messi

«Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…

Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo, sino antes también, y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.

Queda poco y se van cerrando etapas, y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar.

Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más).

Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de los entrenadores, compañeros y dirigentes con los que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos.

Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, junto con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!

Gracias, Dios, por hacerme argentino.

¡Vamos Argentina!

*Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy, después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes».