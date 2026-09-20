Evenepoel vuela en la contrarreloj para ganar su cuarto Mundial consecutivo

Glasgow, Zúrich, Kigali y, ahora, Montreal. Remco Evenepoel es imparable en contrarreloj y, un año más, ha demostrado que no tiene rival en el mundo en esta disciplina. El belga sigue sumando títulos a un palmarés de lo más laureado y se convierte en el primer ciclista en la historia en ganar cuatro veces consecutivas el Mundial de contrarreloj. Mantendrá al menos un año más el arcoíris en la prueba contra el cronómetro, después de arrasar en una etapa de 39,2 kilómetros, con un tiempo de 42:43. Aventajó a Filippo Ganna en 57 segundos, mientras que Paul Seixas fue tercero, a 1:13.

El campeón olímpico –porque igual que ha ganado los cuatro últimos Mundiales, se llevó también el oro en París 2024– tenía una cita con la historia este domingo. Sólo tres ciclistas habían ganado en cuatro ocasiones esta prueba: Fabian Cancellara y Tony Martin. Al suizo se le escapó en 2008 y no pudo hacerlo de forma consecutiva, puesto que los ganó en 2006, 2007, 2009 y 2010; mientras que el alemán se llevó tres seguidos (2011, 2012, 2013) y esperó tres años más para ganar el cuarto. Remco no daría opción a que se le escapara.

Líder en absolutamente todos los puntos intermedios y con una diferencia que superaba el medio minuto a mitad de prueba. Arrasaba el del Red Bull-BORA, que no fallaba y confirmaba que sigue siendo el más fuerte contra el crono. Küng aparecía muy atrás y Ganna no empezó nada bien. Tuvo que remontar el italiano y lo hizo, pero le había penalizado demasiado un mal arranque.

Remco era el último en salir, teniendo ya la referencia del resto de corredores. Ganna era su principal rival en la pelea por el arcoíris, pero rápido quedaría descartado el italiano de la lucha por la victoria. Lo cierto es que el hasta el momento tricampeón daba un golpe encima de la mesa en el primer punto intermedio, donde era ya el mejor con diferencia. Sólo el sueco Söderqvist se quedaba a nueve segundos, con el resto ya a casi 20 segundos.

Todo a favor para un Evenepoel que no bajaría el ritmo. Aunque Ganna iniciaba su remontada y Seixas se mantenía en la parte alta, no inquietaban el tiempo de un ciclista que, siempre que puede, deja claro que está inmediatamente por detrás de Pogacar y Vingegaard, salvo en esta prueba, donde se ha convertido en el rival a batir.

Söderqvist sorprendió quedándose a nueve segundos en el primer parcial y siendo la mayor referencia en el segundo, hasta el paso de Evenepoel. Se metía de lleno en la pelea por las medallas y aspiraba a dejar sin metal a Seixas, pero en una curva se fue al suelo y terminó cediendo 13 segundos clave con el ciclista francés y firmó una meritoria quinta plaza a sus 23 años.

Una lástima, porque había estado mejor que Paul Seixas, pero se le escapaba toda opción con ese accidente. El francés marcó el mejor tiempo en línea de meta, pero cuando entró ya sabía que era cuestión de tiempo que le superasen. Ganna lo hizo, pero igual que el joven talento galo, su liderato era momentáneo. Evenepoel arrasó los registros para enfundarse por cuarto año seguido el arcoíris en contrarreloj.