De paseo a Bolonia: España tritura a Chile en dobles y se clasifica a la Finales de las Copa Davis

España llegó a Chile, vio y venció. Primero Mérida, con una remontada de pedigrí sobre Tabilo -número uno del equipo chileno-, después Jódar pasó por encima de Garín con una exhibición de superioridad y tercero, el último paso, lo dieron Munar y Pedro Martínez en dobles con una paliza histórica (6-0, 6-3) a la dupla formada por Barrios Vera y Tabilo. España sella así su billete a las Finales de la Copa Davis en Bolonia para el próximo mes de noviembre. Restan dos partidos de la serie entre Chile y España que ya son intrascendentes.

La clasificación la inició Mérida. «¡Vamos, vamos!», se escuchó en Santiago de Chile. Una caldera silenciada por Dani Mérida, tenista que ha nacido para jugar la Davis. En Chile ya conocen el parque de atracciones que significa su tenis. Con la grada en contra, ante el número uno chileno y 28 del mundo, obligado a remontar y todo ello el día de su debut con España en la Davis. Nada le hizo temblar, era como si llevara diez eliminatorias a su espalda.

Tabilo, que suma 16, claudicó ante la energía del español que culminó una gran remontada (5-7, 6-3, 6-3) y dio el primero de los tres pasos que debía dar España para estar en las Finales de Bolonia. El segundo lo dio Jódar. El reloj señalaba la media hora de juego cuando Cristian Garín ganó su primer juego del partido y el público rompió en apoyo hacia el chileno. Por el camino ha dejado escapar siete juegos consecutivos y un set.

Todo el botín se lo quedó un Rafa Jódar inconmensurable. También el partido, que se lo llevó (6-0, 6-2) por aplastamiento en apenas una hora. Fue la segunda victoria del día para España, que se quedó a un triunfo más de sellar el billete rumbo a Bolonia para disputar las Finales de la Copa Davis. El último lo dieron Pedro Martínez y Jaume Munar de la mano al pasar por encima del tándem chileno.