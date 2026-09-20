Real Madrid
Resultado Atlético de Madrid – Real Madrid en directo en tiempo real: resumen, cómo va, dónde ver en vivo online y última hora del derbi de Liga en vivo
Sigue en directo el Atlético-Real Madrid en Diario Madridista: derbi a lo grande en el Metropolitano
La crónica de Látigo Serrano
Una derrota de escándalo. Así titula Látigo Serrano su crónica de este Atlético 2-1 Real Madrid. Aquí la puedes leer.
Real Madrid TV estalla contra Ortiz Arias y Trujillo Suárez
La cadena de televisión del club blanco carga contra el árbitro de campo y el de VAR. «No hay campañas, hay escenas como estas», dicen, refiriéndose a la roja perdonada a Kang-in Lee por su falta con los tacos al tobillo sobre Valverde.
Oblak: «Julián ha entrado y ha dado su máximo»
Las palabras del portero del Atlético en DAZN: «Hemos hecho un partido bastante bueno y al final les hemos dado vida en los últimos momentos. Estamos felices, pero esto es un camino muy largo. Necesitamos ganar puntos para estar arriba. No sé. El árbitro ha decidido eso tras ir al VAR. Si el día del Villarreal nos expulsaron al nuestro, esto es también lo mismo. A lo mejor no debería ser así, pero lo es».
Así queda la clasificación
El Barcelona se va súper líder al parón tras esta dura derrota del Real Madrid, que se queda a seis puntos de los culés. Consulta la tabla de la Liga:
- Barcelona: 21 puntos
- Atlético de Madrid: 16
- Real Madrid: 15
- Betis: 15
- Sevilla: 13
- Alavés: 11
- Deportivo: 9
- Athletic Club: 8
- Getafe: 8
- Rayo Vallecano: 8
- Osasuna: 8
- Celta de Vigo: 7
- Espanyol: 7
- Real Sociedad: 7
- Racing de Santander: 7
- Villarreal: 5
- Levante: 5
- Elche: 5
- Valencia: 4
- Málaga: 3
90'+6
¡Final del partido!
Victoria para el Atlético en el derbi. Los rojiblancos se llevan el duelo en el Metropolitano, que estuvo ajustado en la primera parte, pero en el que el Real Madrid nunca mostró argumentos para ganar. La expulsión de Huijsen y el penalti de Grimaldo condenaron a los blancos y David hizo el segundo. Rüdiger recortó distancias, pero el cuadro madridista no tenía fuelle ni para presionar siquiera. Se va al parón a seis puntos del Barcelona y los de Simeone agarran la segunda posición, a cinco de los culés.
90'+3
Bernardo vuelve a sacar petróleo
Qué minutos tan buenos del portugués. Fuerza una falta peligrosa que botará el mismo, desde el lado opuesto a la del gol.
90'
Otra de Julián
Responde el Atlético al gol del Madrid. Chuta el argentino con la izquierda y se va fuera.
89'
¡Gol de Rüdiger!
Goooooool del Real Madrid. Empata el alemán de cabeza tras un buen centro de falta de Bernardo Silva. Dos jugadores que entraron desde el banquillo acercan a los blancos al empate.
88'
Se van Kang-in Lee y Romero
Entra en su lugar Hjulmand y Le Normand. Met más físico Simeone.
82'
Sale Bellingham y entra Bernardo Silva
10 minutos para el portugués, al que Mourinho introduce con todo en contra. Sigue ganando 2-0 el Atlético al Real Madrid.
79'
Amarilla a Bellingham
El inglés llega tarde al cruce y golpea duro a Julián Álvarez. Ortiz Arias le amonesta y Jude no protesta. Era clara.
77'
Ocasiones de Julián y Diomande
El argentino llega al área, tira y bloca Courtois. Sale el Madrid a la contra y Oblak se impone a un Diomande que chutó algo centrado, pero muy fuerte. El error en defensa fue del Cuti.
75'
Falta que desperdicia Mbappé
La provoca Diomande. Centra el francés y Oblak atrapa fácil. Sigue tocando el balón, muy cómodo, el Atlético. El Madrid ni presiona ni aprieta ni roba. Sólo ve el tiempo pasar mientras los de Simeone juegan con su ventaja de dos goles.
71'
Tercer cambio en el Madrid
Sale Tchouaméni y entra Camavinga. Espí y Bernardo siguen calentando en la banda.
66'
Se va Baena y entra Lookman
Tercer cambio del Cholo.
65'
¡Triple ocasión del Atlético!
Los rojiblancos han podido matar al Madrid. Cabezazo del Cuti Romero, paradón de Courtois, Julián tira y la saca Rüdiger y luego consigue despejar el Madrid. El Atlético huele la sangre.
64'
Dumfries salva el tercero
Gran acción defensiva del holandés después de que Grimaldo empalase. Córner para el Atlético.
62'
Se va David, aplaudido, y entre Julián, pitado
Ni la victoria acaba con la hostilidad contra el argentino, que tendrá media hora para reivindicarse en un escenario favorable como un 2-0 en un derbi y con el Madrid con 10.
59'
Gol de Jonathan David
Se veía venir. El Atlético hace el segundo. Jugada de Kang-in Lee por la derecha, que habilita a Giuliano y este envía un pase al área que caza David a ras de césped para poner el 2-0.
56'
Kang-in Lee a las manos de Courtois
Otro tiro del Atlético, que ahora juega en superioridad y busca sentenciar al Madrid. Situación límite para los blancos.
54'
Mourinho hace dos cambios: se van Vinicius y Güler
Se van el brasileño y el turco y Mourinho mete otro defensa, Rüdiger, por la expulsión de Huijsen, y a Diomande.
53'
Gol de Grimaldo: 1-0
Marca el penalti el lateral izquierdo español. Courtois adivina la dirección, pero no llega a detener el balón. Se adelanta el Atlético en el Metropolitano. Obligado a reaccionar el Madrid en el derbi.
52'
¡Roja a Huijsen!
Era último hombre y Ortiz Arias no duda tras ver la jugada en la pantalla del VAR, donde está Trujillo Suárez. Se va expulsado el malagueño y Grimaldo disparará desde los 11 metros.
49'
¡Penalti de Huijsen!
Balón en largo del Atlético y Huijsen agarra del brazo a Giuliano Simeone. Penalti tonto del Madrid y el central ni protesta. Amarilla para el español y a Dumfries por protestar. No parece que haya fuera de juego del argentino, pero Ortiz Arias se va al VAR.
48'
Otra del Atlético y sale a la contra el Madrid
Dejan a Grimaldo solo en la izquierda y Courtois vuelve a parar. Sale a la contra el Madrid, pero Güler se lía y frena el ataque.
47'
¡Tira Baena, para Courtois!
Primer tiro a puerta del Atlético en el partido. Ataja bien el belga.
46'
¡Empieza la segunda parte!
Vuelve el fútbol al Metropolitano, con la temperatura alta todavía porque también ha habido lío en el túnel de vestuarios. Sigue el 0-0.
Ojo a la falta de Kang-in Lee sobre Valverde
El coreano le tuerce completamente el tobillo al uruguayo, pero Ortiz Arias no ha escuchado las protestas del banquillo madridista ni del jugador afectado y el del Atlético se va de rositas, sin siquiera amarilla. Cada toma que vemos de la acción, es más clara la roja que ha perdonado el árbitro madrileño.
45'+3
Descanso en el Metropolitano
Primera parte sin goles entre Atlético y Real Madrid, pero muy caliente. Las acciones de la polémica son la amarilla que vio Bellingham cuando la falta, con los tacos a la pierna, había sido del Cuti Romero y podía ser merecedora incluso de expulsión. También una entrada posterior de Kang-In Lee al tobillo de Valverde. La Liga ni siquiera la ha enseñado por televisión. Partido con pocas ocasiones, pero con mucha jarana.
45'+1
Pique entre Romero y Bellingham
Se dedican todo tipo de cariños el inglés y el argentino, una rivalidad que viene del Mundial por la semifinal entre sus dos países.
44'
Aluvión de faltas
El Atlético trata de frenar al Madrid en su mejor tramo de la primera parte con faltas continuadas. La última, de Kang-In sobre Valverde, muy dura con los tacos al tobillo. Ahora Vinicius comete otra sobre Giuliano cerca del área colchonera. Ortiz Arias añade tres minutos de descuento.
40'
¡Güler reta a Oblak!
Tiro fuerte y lejano del turco, que repele el portero rojiblanco con las dos manos. Momento caliente en el derbi, con ocasiones de los dos equipos y polémica.
38'
Ortiz Arias rectifica: amarilla para Romero
Era durísima la falta, pero el árbitro interpreta que el argentino no puede evitar el pisotón al tirarse Bellingham a ras de césped a por el balón. Le quita al inglés la tarjeta.
37'
¡Amarilla surrealista a Bellingham!
Ojo porque el Cuti Romero le ha dado un pisotón en la pierna al inglés, pero es Jude quien ve la tarjeta. Tremendo. Ortiz Arias se va al VAR.
35'
¡Falta sobre Mbappé y amarilla para Pubill!
Se queja el Atlético de un contacto del francés en la cara de Baena, pero ni mucho menos. El francés la roba limpiamente y en la galopada le derriba el defensa español para frenar el peligro. Primera amarilla del partido.
33'
Bellingham y Cucurella achican aguas
El inglés evita que el balón le llegue muerto a David para rematar a puerta y acto seguido el lateral del Madrid la manda a fuera de banda tras quitársela a Llorente muy cerca del área. El Atlético encierra a los blancos.
32'
¡Qué mano de Courtois!
Centra Kang-in Lee y el belga se complica y tiene que sacarla del palo derecho para que no rematase David. Ataca con peligro el Atlético.
31'
Cuti, cara y cruz
Fue decisivo en un robo a Vinicius y acto seguido la pierde. La recupera el brasileño, pero se equivoca. Tenía a Güler solo y decidió mandarla con la izquierda a Mbappé. Balón para los colchoneros.
29'
Ahora trata de dominar el Atlético
El ritmo sigue siendo bajo y son los de Simeone quienes intentan controlar la pelota. Tienen mimbres para hacerlo, pero de momento no encuentra la forma de generar peligro.
26'
¡Otra de Vini!
El brasileño no se lo piensa dos veces. Se equivoca Cardoso, se la queda Vinicius y dispara fuerte y rápido. Al igual que los dos anteriores disparos del Madrid, se va alto, pero están mejor los blancos.
24'
¡Uy Vinicius!
Le cae el balón en el área del Atlético tras un rechace, burla a Pubill con un detalle técnico y chuta con la pierna mala por encima de Oblak.
22'
¡Tira Giuliano!
Muy blandos en defensa Huijsen y Konaté. Se la queda el Atlético, le cae a Giuliano y su disparo se va fuera.
21'
¡Prueba Tchouaméni!
Misil del francés desde la frontal que se va alto. Primer tiro del Real Madrid en el partido.
20'
Está muy serio el Madrid
Todos están ayudando en la presión y en defensa. Dumfries roba ahora en el centro del campo para que los blancos vuelvan a atacar. Merodea el Madrid el área del Atlético.
18'
Güler recibe otra falta dura de Baena
Protesta Mourinho a Ortiz Arias mientras ve cómo Baena está obcecado con el turco. Era amarilla la primera y también esta segunda, por eso se queja el portugués. El árbitro sigue sin amonestar al español.
15'
¡La tiene David!
Centro de Kang-in Lee desde la derecha que remata mal el delantero canadiense. Despeja el Madrid y Mbappé corre solo contra el mundo, pero logra sacar un saque de banda en campo contrario.
13'
Salva Tchouaméni
Mala entrega de Courtois. Se anticipa Giuliano a Cucurella, corre y centra y ahí estaba el francés para despejar.
12'
Se aproxima el Madrid
Jugada de Vinicius por la izquierda, que llega hasta el área, Mbappé la deja pasar y Bellingham no llega al remate. Despeja el Atlético y recuperan rápido los blancos.
8'
Güler se la devuelve a Baena
Ahora hay falta del turco sobre Baena, que anteriormente le había golpeado a destiempo, generando ese conflicto en los banquillos que terminó con Simeone amonestado. Arranca caliente el derbi.
7'
Otra falta del Atlético
Esta vez, de Cardoso sobre Bellingham. La sacará Güler desde el mismo sitio de antes.
6'
Simeone enloquece
Protesta exageradamente el argentino y se lleva la amarilla.
5'
Se duele Güler
Le da una patada por detrás Baena y el turco se queda tendido sobre el césped. Ortiz Arias sólo pita falta.
3'
Maneja el balón el Madrid
Los blancos buscan acercarse al área del Atlético, que se repliega con cinco hombres atrás.
2'
La primera del Atlético… en fuera de juego
Chuta David por la izquierda de la red de Courtois, pero la acción estaba invalidada.
1'
¡En marcha el derbi!
Saca el Atlético, arranca el partido.
Saludo cariñoso entre Simeone y Mourinho
Son los últimos en salir al campo y su entrada ha sido de lo más amitosa. Sonrisa en las caras del Cholo y de Mou.
¡Saltan al campo!
¡Suena el himno del Atlético en el Metropolitano, que parece lleno! Un mosaico rodea toda la grada mientras los jugadores de Atlético y Real Madrid se saludan abajo en el césped. ¡El derbi va a empezar!
Gran pitada a Vinicius, Mbappé y Mourinho
Al sonar los nombres de los delanteros del Real Madrid y de su entrenador el Metropolitano les ha brindado una sonora pitada. También a Julián Álvarez, a quien aún no perdonan su deseo de ir al Barça.
¡Bienvenidos al derbi!
Termina nuestra gran previa del Atlético-Real Madrid porque en cuestión de 10 minutos el balón echará a rodar en el Metropolitano. Todo preparado, jugadores en vestuarios escuchando las últimas indicaciones de Simeone y Mourinho. ¡En nada arranca el derbi!
Alineación del Atlético de Madrid
Julián Álvarez es suplente. Oficial ya la alineación del Atlético: Oblak; Cuti Romero, Hancko, Pubill, Grimaldo, Llorente, Giuliano Cardoso, Baena; Kang-in Lee y Jonathan David.
¡Alineación del Real Madrid!
¡Ya tenemos el once de José Mourinho para el derbi!
1. Courtois
24. Dumfries
16. Konaté
4. Huijsen
17. Cucurella
14. Tchouaméni
8. Valverde
15. Arda Güler
7. Vini Jr.
5. Bellingham
10. Mbappé.
Dónde ver en directo el derbi Atlético – Real Madrid de la Liga: canal de TV y cómo ver en tiempo real
Los medios de comunicación que compraron los derechos televisivos para emitir en exclusiva todos los partidos del campeonato nacional en España son Movistar+ y DAZN. En este caso el encuentro se podrá seguir desde DAZN. Consulte más detalles aquí.
El Atlético y el Real Madrid se enfrentan este domingo en el primer derbi madrileño de la temporada. El partido se disputa a las 16:15 horas en el Metropolitano, donde ambos equipos quieren la victoria en un duelo clave para no perder comba con el Barcelona, líder de la Liga. ¡Sigue la previa desde las 11:00 y, cuando arranque el encuentro, el minuto a minuto en DIARIO MADRIDISTA!
Las alineaciones del derbi
Desde algo más de una hora antes de que arranque el partido, ya se conocen los onces de los dos equipos. La alineación del Real Madrid es la compuesta por Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Fede Valverde; Arda Güler, Bellingham, Vinicius; y Mbappé. Estos son los elegidos por Simeone: Oblak; Llorente, Pubill, Cuti Romero, Hancko, Grimaldo; Johny Cardoso, Kang-in Lee, Álex Baena, Giuliano; y David.
¿Quién ha ganado más derbis madrileños?
El Atlético-Real Madrid es el duelo más repetido del fútbol español. En total, se han visto las caras en 243 ocasiones, llevándose la victoria 125 veces el conjunto blanco, mientras que los colchoneros sólo han conseguido el triunfo en 60 ocasiones. En empate han terminado 58 partidos, por lo que la estadística favorece claramente al club blanco.
¡Mourinho estalla contra Ortiz Arias y Trujillo Suárez!
«Enhorabuena al Comité de designación arbitral», sentencia Mourinho en su primera respuesta en rueda de prensa en la que ha destripado al árbitro de campo y al de VAR del derbi.