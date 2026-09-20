Resultado Atlético de Madrid – Real Madrid en directo en tiempo real: resumen, cómo va, dónde ver en vivo online y última hora del derbi de Liga en vivo

El Atlético y el Real Madrid se enfrentan este domingo en el primer derbi madrileño de la temporada. El partido se disputa a las 16:15 horas en el Metropolitano, donde ambos equipos quieren la victoria en un duelo clave para no perder comba con el Barcelona, líder de la Liga. ¡Sigue la previa desde las 11:00 y, cuando arranque el encuentro, el minuto a minuto en DIARIO MADRIDISTA!

Las alineaciones del derbi

Desde algo más de una hora antes de que arranque el partido, ya se conocen los onces de los dos equipos. La alineación del Real Madrid es la compuesta por Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Fede Valverde; Arda Güler, Bellingham, Vinicius; y Mbappé. Estos son los elegidos por Simeone: Oblak; Llorente, Pubill, Cuti Romero, Hancko, Grimaldo; Johny Cardoso, Kang-in Lee, Álex Baena, Giuliano; y David.

¿Quién ha ganado más derbis madrileños?

El Atlético-Real Madrid es el duelo más repetido del fútbol español. En total, se han visto las caras en 243 ocasiones, llevándose la victoria 125 veces el conjunto blanco, mientras que los colchoneros sólo han conseguido el triunfo en 60 ocasiones. En empate han terminado 58 partidos, por lo que la estadística favorece claramente al club blanco.