La divertida reflexión de Juan y Medio (63 años): «Me encantan las señoras que me paran por la calle y me dicen que soy más feo que en la tele»

Juan y Medio lleva más de tres décadas formando parte de la televisión española y, con el paso del tiempo, ha conseguido construir una relación especialmente cercana con su público. A sus 63 años, el presentador continúa utilizando el humor como una de sus principales herramientas para relacionarse con los espectadores. En una reciente entrevista, explicó con naturalidad una de las situaciones que más gracia le hacen cuando sale a la calle. «Me encantan las señoras que me paran por la calle y me dicen que soy más feo que en la tele».

Una relación diferente con el público

La confesión refleja una de las características que más se asocian a la personalidad televisiva de Juan y Medio, que es la capacidad de convertir situaciones cotidianas en momentos humorísticos. El presentador asegura que recibe con agrado este tipo de comentarios porque, lejos de interpretarlos como una ofensa, los entiende como una muestra de confianza por parte de quienes se acercan a hablar con él.

El humor como seña de identidad

La trayectoria de Juan y Medio está estrechamente ligada al entretenimiento. Antes de consolidarse como uno de los rostros más reconocibles de Canal Sur, trabajó en distintos ámbitos relacionados con el espectáculo y llegó a participar en giras junto a artistas y grupos musicales. También fue manager de Hombres G y trabajó en la organización de conciertos de artistas internacionales.

Con los años, ese recorrido terminó llevándole a la televisión, donde ha presentado programas como Menuda noche, Punto y Medio y La tarde, aquí y ahora. Su estilo se caracteriza por combinar conversaciones personales, entretenimiento y humor, una fórmula que también ha trasladado a otros proyectos televisivos durante 2026.

La anécdota de las señoras que le dicen que es «más feo que en la tele» resume, en cierto modo, la manera en la que Juan y Medio entiende su relación con el público. En lugar de interpretar la fama como una distancia entre el personaje televisivo y los espectadores, parece valorar precisamente la posibilidad de que quienes le reconocen se acerquen con naturalidad y le hablen como lo harían con alguien conocido.