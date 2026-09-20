Anne Hathaway demuestra que estos vaqueros con estilo reemplazarán a todas las demás tendencias en denim el próximo otoño

Los llevamos de todos los tipos. Pero los vaqueros también cambian, y este otoño se llevarán los de más estilo. Anne Hathaway se ha plantado unos vaqueros anchos que demuestran las que siluetas vaqueras ajustadas e hiperfemeninas ya son cosa del pasado. Es verdad que los lleva estando embarazada y por esto el motivo es casi obligado. Según Harpers Bazaar, en Países Bajos, siguiente la estela de Hathaway este otoño se llevan los vaqueros de corte casual y bien cómodos, desenfadados y la opción ideal para cuando buscas que vestirse sea lo más sencillo posible.

Desde Balenciaga hasta Chanel, los pantalones vaqueros anchos han aparecido en las pasarelas. Y de ahí han ido directamente a la calle. En diversos eventos, la actriz ha mostrado esta tendencia con unos vaqueros anchos, pues opta por una dosis doble de mezclilla al combinar sus vaqueros de tiro bajo con una camisa a juego del mismo tejido. De hecho, los vaqueros de corte holgado funcionan sorprendentemente bien dentro de la tendencia del total look de mezclilla, ya que la combinación resulta intencionada y sofisticada.

Los vaqueros que son tendencia en otoño

Los vaqueros holgados te permiten ir cómodas a todos sitios. Sea un evento o bien en la oficina. No sientan bien a todo el mundo, especialmente a las bajitas pero siempre lo puedes combinar con una camiseta o top corto para mejor contraste.

Con qué llevar esta tendencia

Denim sobre denim

También se lleva ahora mucho más que antes. Camisas vaqueras, cazadoras, sobre camisa y más que van con este tipo de vaquero.

Combinar jeans claros con una camisa o campera de denim en un tono diferente. La clave está en generar contraste entre los lavados para evitar que el conjunto se vea demasiado uniforme.

Blusa para ir algo más elegante

Existen muchas otras formas elegantes de lucir unos vaqueros holgados. Por ejemplo, juega con las proporciones combinando unos pantalones de pernera ancha con una blusa fluida de tirantes con detalles de encaje y unos zapatos de tacón bajo y punta afilada.

Sencillez con camiseta blanca

Si quieres ir algo más sencilla, opta una camiseta blanca impecable y una americana negra de corte perfecto: una combinación que nunca falla.

Para una jornada de trabajo

Entonces mejor incorporar un blazer negro, zapatos destalonados y un bolso tote.

En un plan de fin de semana

Llévalo con zapatillas blancas, chaqueta vaquera y mochila de piel.

Look urbano

Una gorra y un bolso tipo shopper aportan un acabado desenfadado y actual.

Look deportivo

Con camiseta básica y sudadera ligera permite crear un conjunto cómodo para paseos y actividades informales.

Jeans trf baggy folded tiro medio

Jeans de tiro medio con cinco bolsillos. Bajo acabado en vuelta a contraste. Cierre frontal con cremallera y botón metálico.

Exterior

100% algodón

Que contiene al menos:

60% algodón de cultivo orgánico certificado OCS

25% algodón reciclado certificado RCS

Materiales certificados

Algodón reciclado certificado rcs

Esta fibra se fabrica a partir de residuos textiles de algodón reciclado. El uso de materiales reciclados ayuda a limitar el consumo de materias primas. Está certificada conforme al Recycled Claim Standard (RCS), que verifica el contenido reciclado y hace un seguimiento desde el origen hasta el producto final.

Algodón de cultivo orgánico certificado ocs

Esta fibra se produce sin utilizar fertilizantes ni pesticidas artificiales y se cultiva a partir de semillas que no han sido modificadas genéticamente. Actualmente trabajamos con el Organic Content Standard (OCS) que supervisa el proceso desde el origen hasta el producto final.

Cuidados

Los lavados a bajas temperaturas y los programas de centrifugado suaves son más delicados con las prendas, ayudando a mantener el color, la forma y la estructura del tejido.

Lavar a máquina max. 40ºC centrifugado corto

No usar lejía / blanqueador

Planchar máximo 200 º C

Lim.Seco tetracloroetileno

Se puede usar secadora temperatura reducida

Jeans trf baggy folded tiro medio

Jeans de tiro medio con cinco bolsillos. Bajo acabado en vuelta a contraste. Cierre frontal con cremallera y botón metálico.100% algodón

Que contiene al menos:

25% algodón reciclado certificado RCS

60% algodón de cultivo orgánico certificado OCS

Materiales certificados

Algodón reciclado certificado rcs

Esta fibra se fabrica a partir de residuos textiles de algodón reciclado. El uso de materiales reciclados ayuda a limitar el consumo de materias primas. Está certificada conforme al Recycled Claim Standard (RCS), que verifica el contenido reciclado y hace un seguimiento desde el origen hasta el producto final.

Algodón de cultivo orgánico certificado ocs

Esta fibra se produce sin utilizar fertilizantes ni pesticidas artificiales y se cultiva a partir de semillas que no han sido modificadas genéticamente. Actualmente trabajamos con el Organic Content Standard (OCS) que supervisa el proceso desde el origen hasta el producto final.