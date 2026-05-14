Luna Serrat, embarazada de seis meses, alarma a sus seguidores tras compartir una foto en el hospital: «Me he caído redonda»

Luna Serrat ha preocupado a sus más de 80.000 seguidores de Instagram tras publicar una fotografía en la que aparece en el hospital con una vía en el brazo. La joven se encuentra en el sexto mes de embarazo y, tal y como ha narrado, empezó a encontrarse mal en una ecografía rutinaria de la gestación. «Hoy en la ecografía me encontraba fatal, y he estado ahí aguantando hasta que, entre la anemia, la tensión baja y los mareos, me he caído redonda», comenzaba a explicar.

La nieta de Joan Manuel Serrat ha añadido que los médicos enseguida le han bajado a urgencias para hacerle un chequeo y comprobar que todo estaba bien. Algo que finalmente ha ocurrido. «He estado unas horitas en observación y ya estoy perfecta», señalaba. Tras recibir el alta, Luna ya se encuentra en casa, pero, al llegar y leer el informe médico, ha querido compartir con los internautas una apreciación de la ginecóloga, sacando a relucir su sentido del humor y, en cierta parte, quitando hierro a la situación. «Me pongo a leer el papel de la ecografía y me pone ‘muy mala tolerancia’. ¿Muy mala tolerancia? ¡Pero si casi me muero, señora!», contaba. Además, añadía que las gemelas «estaban preciosas y estupendas». «Las amo», expresaba.

Desde que el pasado mes de marzo, Serrat anunció que iba a convertirse en madre junto a Daniel Ceballos, jugador del Real Madrid, la influncer nunca ha ocultado la cara B de su embarazo. En todo momento se ha mostrado muy feliz por la dulce etapa que está viviendo, pero, al mismo tiempo, también ha querido compartir todos los síntomas a los que está haciendo frente y que no son tan llevaderos. Sin ir más lejos, hace tan solo unas semanas, aseguró que estaba de 5 meses y que seguía «con muchísimos mareos y náuseas». Estas dolencias suelen aparecer durante los primeros meses de embarazo, pero, en su caso, le están afectando de manera rutinaria.

Por otro lado, también se sinceró sobre lo que está suponiendo para ella el cambio que está sufriendo su cuerpo. «En solo seis meses, me cuesta reconocerme cuando me miro al espejo», confesaba. Sin embargo, al mismo tiempo, hacía hincapié en que se quedaba con la parte positiva de este proceso y con lo bonito que era estar creando vida.

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«Pero este cuerpo está haciendo algo mucho más grande que cualquier cambio estético. Está creando vida. Está dando espacio a dos personas que van a formar parte de la mía para siempre. Se está adaptando, expandiendo, transformando… para que crezcan sanas, para protegerlas… Y siempre le estaré agradecida», concluía.