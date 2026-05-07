Luna Serrat se encuentra en uno de los momentos más dulces de su vida. La nieta de Joan Manuel Serrat anunció, el pasado mes de marzo, que iba a cumplir uno de sus sueños: convertirse en madre. Lo hará por partida doble, pues espera gemelas junto al jugador del Real Madrid Daniel Ceballos, con el que mantiene una discreta relación sentimental.

La joven siempre ha sido muy discreta a la hora de hablar sobre su vida privada. Es más, aunque está muy orgullosa de su apellido -así como de la importante saga familiar a la que pertenece-, ha optado por la discreción en este sentido y mostrar solo en sus redes sociales cómo es su día a día, sus proyectos y, ahora, la ilusión de su vida: la llegada de sus dos niñas.

Desde el momento en el que publicó que estaba embarazada, la creadora de contenidos ha tratado de ser lo más transparente posible. Además de compartir todos los momentos buenos de la dulce espera, también ha decidido hablar sobre la cara B.

La nieta de Joan Manuel Serrat desvela lo que peor lleva del embarazo

Hace solo unas horas, Luna Serrat se abría en canal para contar lo que peor estaba llevando del embarazo. Además de lo duro que es per se que sean gemelas, la joven se ha sincerado sobre el cambio físico que ha sufrido en los últimos meses. «Imagínate cuánto nos han lavado el cerebro para ver esto», ha comenzado diciendo junto a una fotografía de las estrías que le han salido.

En este vídeo, la nieta de Serrat ha confesado que su «cuerpo está cambiando más rápido de lo que imaginaba» y que en solo seis meses, «le cuesta reconocerse cuando se mira al espejo». Sin embargo, y a pesar de este drama que persigue a muchas mujeres en los meses de gestación, Luna ha querido sacar la parte positiva: «Este cuerpo está haciendo algo mucho más grande que cualquier cambio estético. Está creando vida. Está dando espacio a dos personas que van a formar parte de la mía para siempre».

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Finalmente, la actriz y periodista, ha apuntado que su cuerpo, «se está adaptando, expandiendo y transformando para que crezcan sanas, para protegerlas…», y que por ello siempre estará agradecida.

A pesar de la ilusión por la llegada de sus hijas, Luna Serrat también ha querido mostrar la cara más real del embarazo, sincerándose sobre los cambios físicos que está experimentando. Una etapa intensa que vive con naturalidad y gratitud, poniendo en valor el verdadero significado de este proceso: dar vida.