Exosomas: el nuevo capricho de la ciencia que revoluciona el cuidado de las cejas

El microblading ha sido hasta ahora el tratamiento estrella para tratar las cejas. Sí, decimos hasta ahora porque hay un nuevo activo al que la ciencia y la cosmética han echado el ojo para cuidar del marco del ojo. Se trata de los exosomas. Es la ciencia de la que todo el mundo habla, tanto por su juventud, fueron descubiertos en los años 80 y prácticamente desechados de la cosmética, como por los efectos regeneradores y fortificadores del cabello. Hoy, esta revolución beauty está transformando la forma en que podemos devolver a la mirada el extra de cuidado y potencia que necesita.

¿Qué son los exosomas?

Los exosomas son algo así como los mandamás de las células. Su trabajo consiste en mandar mensajes entre las células y ponerlas a funcionar, desencadenando procesos fundamentales para la salud y vitalidad de la piel. Ello, aplicado a la cosmética, hace que los exosomas sean quienes se encargan de trasladar los activos de un lado a otro para aumentar su funcionalidad.

El Dr. Ramírez, especialista en dermatología médic-quirúrgica de IMR, define científicamente los exosomas como «pequeñas vesículas que transportan información biológica entre las células. Actúan como mensajeros que reactivan la función celular en zonas dañadas o envejecidas, favoreciendo la producción de colágeno, elastina y otros componentes esenciales de la piel y los tejidos».

Según los expertos de Camaleon Cosmetics, la base de su función es el contenido de este activo, ya que contienen ADN, ARN, lípidos, proteínas, citoquinas, receptores de factores de transcripción, proteínas de choque térmico, enzimas, antioxidantes y otros compuestos bioactivos.

Hasta el día de hoy, el uso de los exosomas es todavía un gran desconocido para la cosmética. De hecho, sus funciones principales se habían usado exclusivamente en tratamientos de medicina estética para regenerar la piel, mejorar la cicatrización, estimular la producción de colágeno y reducir la inflamación. Todas las cualidades necesarias para impulsar la regeneración de la piel tras procesos de cirugía estética. De hecho, el propio Dr. Ramírez subraya su uso para:

Mejora visible de la textura y luminosidad de la piel .

. Aumento de la producción natural de colágeno.

Reducción de arrugas finas y flacidez.

Regeneración capilar en casos de alopecia.

en casos de alopecia. Disminución de la inflamación y reparación tisular.

y reparación tisular. Tratamiento personalizado y seguro, sin riesgo de rechazo.

Lo que sí tenemos claro es que, hasta ahora, en Europa solo está permitido el uso de tres tipos de exosomas, extraídos de cultivos celulares de origen animal, de origen vegetal y los obtenidos de la sangre del paciente. Y estos últimos están completamente prohibidos fuera de ensayos únicos. Además, su uso hasta ahora es tópico y no está permitido en inyectables.

La causa principal es que es un elemento debutante en esto de la medicina estética y todavía muy susceptible de investigación. Pero ya ha habido marcas que se han aventurado a implementar su uso en cosmética.

¿Por qué se aplican en las cejas?

Viendo su papel, el uso de exosomas en las cejas tiene su aquel, pues en lo más básico de su funcionamiento encontramos que son pequeñas vesículas liberadas por células madre u otras células que transportan proteínas, dos puntos que favorecen la comunicación celular. Por ello, en estética, se suelen utilizar con el fin de mejorar el crecimiento, densidad y grosor de las cejas. Ojo, pueden no solucionar la caída, ya que esta puede estar condicionada por problemas de salud más graves.

El objetivo en la aplicación de los exosomas es conseguir que penetren en la piel donde están los folículos, de modo que puedan actuar directamente sobre ellos para ejecutar su función. Por ello, algunos de los tratamientos más populares que pueden hacerse en cabina parten de protocolos como microeedling (microagujas), dermapen, el plasma rico en plaquetas (PRP) o tratamientos regenerativos.

De hecho, su uso hasta ahora ha estado extendido para fomentar el crecimiento capilar en casos de alopecia, donde está disponible en lugares como Clínica Ibiza o Clínica Bruselas. Y son pocos los que cuentan con este tratamiento en exclusiva para el área de las cejas, pero muchos incorporan esta zona en los tratamientos faciales basados en este activo. Siempre debes tener en cuenta que no todas las pieles ni todos los tipos de cabello son óptimos para todos los tratamientos y que, dada la complejidad del mismo, requiere de una evaluación profesional antes de llevarla a cabo.