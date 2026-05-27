‘Enola Holmes 3’: tráiler, reparto y fecha de estreno de la nueva aventura detectivesca de Millie Bobby Brown

En Netflix caben todo tipo de historias. Esa es una característica innegociable si se quiere ser la líder de un mercado tan combativo como es el de las plataformas. Pero incluso la «gran N roja» tiene géneros predilectos o, si no favoritos, sí especiales en su estrategia de proyectos a largo plazo. No, no nos referimos a true crime ni a los dramas de época. A la major californiana le encantan los relatos whodunit y para comprobarlo, sólo hace falta recordar cómo hace algunos años, el terminal pagó más de 400 millones de dólares por las secuelas de Puñales por la espalda o cómo, este año, estrenó la miniserie Agatha Christie: Las siete esferas. Ahora, ese idilio seguirá de la mano de la detective reina del streaming: Enola Holmes 3 acaba de lanzar su primer tráiler.

Sin contar su salto a la fama encarnando a Once en Stranger Things, el papel de Enola es seguramente la única alegría interpretativa que Millie Bobby Brown ha obtenido fuera de la serie creada por los hermanos Duffer. Su trabajo en la despedida de la ficción fue uno de los principales aspectos negativos señalados y por eso, volver al rol donde con gracia rompía la cuarta pared, supone un especie de bálsamo en la carrera descendente de una estrella que prioriza brillar en lo mediático, antes que asumir con cierto riesgo producciones fuera del paraguas de Netflix. No obstante, ¿qué podemos esperar de esta tercera entrega? ¿cuáles son las pistas ofrecidas por el primer material promocional? ¿quién más vuelve en la continuación? ¿cuándo se estrenará?

‘Enola Holmes 3’: tráiler

El tráiler de Enola Holmes 3 no deja de ser un breve teaser (adelanto breve), pero de momento nos sirve para hacernos una idea de cómo el seguimiento dará por fin respuesta al arco romántico entre la investigadora y su novio, el Duque Tewkesbury (Louis Patridge). Quien para complicarle las cosas ha decidido pedirle matrimonio, comprometiendo la libertad y emancipación de la intrépida protagonista.

Solo un Holmes puede salvar a otro Holmes 🔎

‘Enola Holmes 3’, con Millie Bobby Brown, Louis Partridge, Henry Cavill y Helena Bonham Carter llega el 1 de julio. pic.twitter.com/QS7PqgCStV — Netflix España (@NetflixES) May 27, 2026

Según se puede leer en la nota de prensa de la compañía, «la aventura persigue a la detective Enola Holmes hasta Malta, donde sus sueños personales y profesionales chocan en un caso más enrevesado y peligroso que cualquiera que se haya enfrentado antes».

La cinta promete ese dilema romántico-existencial y por otro lado, ofrece varias ráfagas de la que parece, a todas luces, una entrega que pondrá la acción y el exotismo del Mediterráneo en el centro, dejando de lado la marcada atmósfera londinense de las anteriores películas.

Los rostros de siempre y las nuevas caras

Aparte de Bobby Brown y Patridge, Henry Cavill vuelve a dar vida a Sherlock, el hermano mediano de Enola y Helena Bonham Carter a Eudoria, su madre. Entre las principales novedades y (aunque ya apareció fugazmente en la escena postcréditos de Enola Holmes 2), Himesh Patel será el doctor Watson, el inseparable amigo del rol de Cavill con el que la heroína deberá colaborar para rescatar al personaje originalmente creado por Arthur Conan Doyle. Por último, Sharon Duncan-Brewster volverá como Moriarty.

Partiendo de las novelas de Nancy Springer, la tercera parte tendrá un cambio sustancial en la dirección. Philip Barantini será quien dirigirá el guion adaptado por Jack Thorne, ambos showrunner y director de la miniserie Adolescencia.

¿Cuándo llega a Netflix?

Enola Holmes 3 será el gran estreno veraniego de Netflix: La película estará disponible en la plataforma desde el 1 de julio.