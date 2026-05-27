Amaia Montero aterriza en Madrid y se muestra contundente con las críticas: «No quiero perder el tiempo»

Dos semanas después de su comentada reaparición en los escenarios, Amaia Montero (49) ha aterrizado en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para continuar su gira junto a La Oreja de Van Gogh. Los próximos días 28, 29 y 31 de mayo se subirá al escenario del Wizink Center para deleitar a sus fans de la capital, un momento que ella misma ha confesado ante los micrófonos de Europa Press que tiene muchas ganas de vivir. Principalmente por el largo tiempo que lleva sin cantar en la ciudad. «Tengo muchísimas ganas del concierto de Madrid. Bueno, tengo ganas de todos los sitios donde vamos a tocar con la gira. Yo y toda la banda. Pero Madrid es especial, porque yo llevo mucho tiempo sin cantar aquí», comenzaba a decir.

Como no podía ser de otra manera, los reporteros han aprovechado la intervención de la cantante para preguntarle sobre las críticas que había recibido por su actuación en Bilbao. Una cuestión que Amaia no ha tenido problema en comentar delante de las cámaras por primera vez, aunque lo ha hecho restando importancia en todo momento a lo ocurrido.

«Las críticas no me dan fuerza, pero intento estar al margen. Sé quién soy, sé lo que he hecho a lo largo de mi vida. Es que hay demasiadas cosas importantes en mi vida y en el mundo, como para quedarnos en eso. No me voy a quedar en eso porque no quiero perder el tiempo en decir lo que dice todo el mundo», sentenciaba, haciendo hincapié en que al mismo tiempo que había recibido comentarios negativos, también era consciente del «apoyo brutal» que había sentido por parte de otros compañeros de profesión. Por último, la intérprete también ha compartido con la prensa lo que había sentido al subirse al escenario de nuevo. «Ha sido una sensación muy especial. Es difícil de explicar», concluía.

El comunicado de Amaia Montero en las redes sociales

Desde el polémico concierto de La Oreja de Van Gogh en Bilbao, las únicas palabras que había pronunciado Amaia Montero al respecto habían sido a través de las redes sociales. Concretamente desde su perfil oficial de Instagram, donde se abrió en canal con sus seguidores y explicó cómo se había sentido tras reencontrarse con su público casi dos décadas después. «Estoy muy emocionada de lo que viví en Bilbao con 30.000 personas dándolo todo. Fue un público tan maravilloso, agradecido y entregado que no puedo estar más feliz. Lo dije en el escenario: hemos vuelto, hemos vuelto de verdad. Si algo puedo sacar en positivo de bajar al infierno es que te hace prácticamente indestructible», expresaba.

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Sobre los rumores que señalaban que podría dejar la gira, Amaia contaba que se había enterado por un amigo que la llamó preocupado y que tan solo pudo reírse. «Me entró una carcajada de esas que te dejan sin respiración. Y cuando ya pude retomar la conversación, le respondí con un rotundo ‘no’ que no era cierto», contaba. Unas palabras que, sumadas a las que acaba de pronunciar en el aeropuerto de la capital, dejan más que claro que está muy feliz con su regreso a la industria musical.