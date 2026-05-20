Andrés Montero, psicólogo, sobre el regreso de Amaia Montero: «Puede aparecer ansiedad de ejecución»

El pasado día 9 de mayo se vivió el regreso de La Oreja de Van Gogh a los escenarios con Amaia Montero de nuevo como vocalista. La cantante hace 19 años que anunció su salida del grupo para enfocarse en su carrera profesional, pero tras tener que abandonar los escenarios para cuidar su salud mental, ha vuelto con el grupo para celebrar los 30 años de la banda vasca. Aunque para los fans se trataba de una fecha señalada en el calendario desde hace meses, para Amaia seguro que guarda un amargo recuerdo después de las feroces críticas que ha recibido en las redes sociales por algunos vídeos virales en los que su afinación no era la mejor. Antes de que Happy FM pueda comprobar en directo en Madrid cómo está realmente la voz de Montero, hemos consultado con el psicólogo Andrés Montero para saber si toda la presión que está sufriendo podría afectar a su afinación.

«Volver a exponerse públicamente tras una etapa de vulnerabilidad emocional no es simplemente un regreso profesional. Es una reexposición voluntaria al estímulo temido», recuerda el experto. «En el caso de una figura pública, además, aparece lo que en psicología se conoce como ‘efecto spotlight’ o efecto foco: la tendencia a sobrestimar cuánto nos observan y nos juzgan los demás. La diferencia es que, en este caso, ese foco no es una distorsión cognitiva, sino una realidad objetiva», asegura Andrés, que se apellida casualmente como la cantante de la que estamos hablando, aunque nada tienen que ver.

El psicólogo cree que Amaia tiene un examen muy complicado con este regreso, puesto que tiene que competir con los recuerdos que millones de fans de La Oreja de Van Gogh tienen de sus canciones. «Al volver, la persona no compite solo con su versión anterior de sí misma, sino también con la versión idealizada o mitificada que el público ha construido durante su ausencia», es por eso que muchos la han podido mitificar.

Las consecuencias que está sufriendo Amaia en su regreso

Para un cantante, como para cualquier otro trabajador, la presión le afecta. En el caso de una artista como Amaia, asegura que «puede aparecer la llamada ansiedad de ejecución. El miedo a no estar a la altura no solo bloquea emocionalmente, sino que interfiere fisiológicamente en las propias capacidades».

Las consecuencias de este problema son la peor pesadilla para un cantante: «La voz se tensa, la respiración se acorta y el cuerpo —que en el caso de un cantante es el instrumento— traduce literalmente el estado emocional interno».

Las críticas pueden ser más dañinas de lo que pensamos

El psicólogo Andrés Montero explica que la cantante de La Oreja de Van Gogh podría estar sufriendo un importante miedo a las críticas, que «en una figura pública que ha atravesado una etapa difícil, no estamos hablando de un ego frágil». Según el especialista, «existen estudios de neuroimagen que demuestran que el rechazo social activa en el cerebro las mismas áreas que el dolor físico».

Hay que recordar que Amaia ya pasó por el tormento de las burlas y las críticas a su voz y a su cuerpo en la última etapa de su carrera en solitario, llegando a a tener que retirarse por su bien. «Para alguien que ya ha experimentado una etapa de fragilidad psicológica, una crítica dura no llega como información, sino como confirmación del miedo más profundo: ‘No soy suficiente’, ‘No debí volver’ o ‘el mundo tiene razón’», comenta.

Amai ha tenido que enfrentarse otra vez a la maldad de muchos en las redes sociales, donde los memes no han parado. Al igual que no podría pasar a todos, Amaia podría estar sufriendo «el llamado sesgo de negatividad: nuestro cerebro presta mucha más atención a los estímulos negativos que a los positivos».

Según el psicólogo, esto quiere decir que le damos más importancia a las críticas negativas, olvidando lo positivo. «Diez comentarios de apoyo y uno de crítica cruel no se procesan en proporción de diez a uno. Los positivos se agrupan y el negativo adquiere mucho más peso emocional», explica Andrés.

La voz de Amaia Montero se ha podido ver afectada

Aunque esta presión no podría pasar factura a cualquiera, el experto al que ha consultado Happy FM deja claro que a un cantante «determinados procesos emocionales pueden afectar directamente a la propia voz». Como ya le pasó a Miguel Bosé, tras un duro golpe emocional, «existe lo que se conoce como disfonía funcional de origen emocional. No es un problema en las cuerdas vocales, sino en el sistema nervioso que las gobierna».

A Bosé la voz le cambió en todo momento, pero Amaia Montero solo estaría sufriendo esos problemas cuando se enfrenta a un gran público, mientras que no tendría problemas en situaciones normales. «Si el sistema está tranquilo, la voz funciona con normalidad; pero si el sistema está en alerta, los músculos se tensan, la respiración cambia y las cuerdas vocales pueden ganar o perder firmeza, dando lugar a notas no adecuadas. Es la huella somática de la ansiedad en la voz del cantante», confirma el psicólogo.

Andrés Montero es psicólogo colegiado (M-21496) y director de Ethos Psicólogos.