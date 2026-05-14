Última hora sobre lo que está ocurriendo con Amaia Montero y La Oreja de Van Gogh: «No tiene ningún sentido»

Se sabía que el regreso de Amaia Montero a los escenarios iba a ser mirado con lupa y así ha pasado en sus dos primeros conciertos ofrecidos en Bilbao los pasados 9 y 10 de mayo. Tras casi un año de preparativos, el grupo salió al escenario, pero la voz de la vocalista protagonizó las críticas (algunas con muy mala leche, llegando a compararla con Letizia Sabater). Lo cierto es que circulan vídeos en los que se pueden escuchar perfectamente momentos de desafinación, lo que ha inundado las redes de mofas y críticas que para cualquiera sería un brutal golpe, pero parece que Amaia sigue dispuesta a darlo todo en esta gira. Tras los comentarios de que podría estar hundida y «devastada», la vasca ha publicado un comunicado negándolo todo, pero también su entorno, que descarta que pueda abandonar la gira.

Xabi San Martín y la propia Amaia reconocían durante el primer concierto un fallo de afinación, causado porque la artista tenía que cantar sobre una plataforma que subía de altura en mitad de una de las canciones. «Ha sido la primera vez en las alturas y me ha quedado un poco rara. Me subo y lo hago fatal, soy consciente. Pero sólo se vive una vez y lo voy a vivir con vosotros», así admitía ella los fallos de afinación en pleno directo. San Martín explicó que todo se debía a los nervios y a que la cantante no se sentía segura en ese momento, por eso decidieron eliminar la plataforma en el segundo show, pero ese no fue el único fallo vocal que tuvo.

Ante los rumores de que podría estar planteándose continuar con la gira, la propia Montero lo ha negado con un comunicado. «Un íntimo amigo mío me preguntó muy preocupado a ver si iba a dejar la gira. Le respondí muy sorprendida: ‘¿Cómo?’. Él volvió a hacer la pregunta y entonces salió de mí una carcajada de esas que te dejan sin respiración, de esas que quieres contestar, pero no puedes porque sigues riéndote. Y cuando ya puede retomar la conversación, le respondí con un rotundo NO y le dije por qué me lo preguntaba. Al contármelo, caí en que vivir salvaguardando tu propio bienestar, lejos de ser ingenuo, es lo más sano e inteligente que uno puede hacer», contaba en su cuenta de Instagram.

«Lo dije en el escenario: ‘Hemos vuelto, hemos vuelto de verdad’.

Si algo puedo sacar en positivo de bajar al infierno, es que te hace prácticamente indestructible. Hoy sigo mi plan y me voy unos días a uno de mis lugares favoritos del mundo a seguir desconectando», así zanjaba los rumores.

Lo que dice el entorno de Amaia Montero

Ha sido el periodista Javi Hoyos el que ha podido hablar con el equipo de La Oreja de Van Gogh, que mantiene el mismo relato de que todo está bien. «Es mentira que Amaia Montero se esté planteando abandonar la gira y no, no está devastada (…) Me recalcan que no tiene ningún tipo de sentido y no se asemeja en absoluto al sentimiento que tiene ahora mismo Amaia», dice el periodista en sus redes sociales.

«Me dicen que esto no es así. Están muy motivados con los conciertos en Madrid, están deseando ya que llegue esa fecha, y me recalcan que Amaia está cada día mejor, tiene como reto el que cada concierto sea mejor que el anterior», continúa.

«El domingo ella estuvo mucho más arriba y me aseguran que el propósito de Amaia es estar cada día mejor, que no está devastada, que está feliz con la situación que está viviendo y con el cariño que ha recibido por parte del público», terminó diciendo Javi Hoyos.

Los cambios del segundo concierto y el regreso a Madrid

Como también decía Xabi San Martín en una entrevista para El Correo, en el segundo concierto hicieron ligeros retoques eliminando algunas canciones y la parte en la que la plataforma sube a Amaia a las alturas. Eso, unido a la confianza ganada, hizo que fuera un concierto mucho más completo.

Habrá que esperar hasta los días 28, 29 y 31 de mayo para ver de nuevo a La Oreja de Van Gogh en directo. Esos días se enfrentarán al Movistar Arena de Madrid, donde se espera que cada noche haya alrededor de 20.000 fans, y Happy FM estará allí. Lo ideal sería que Montero pueda brillar en una de las ciudades más importantes de su tour, acabando así con los rumores y las críticas que está sufriendo.