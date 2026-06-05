¿Dónde vive Joseba Arguiñano? Comparte la misma calle con todos sus hermanos

Joseba Arguiñano toma el relevo de su padre los viernes en Antena 3. El guipuzcoano será el encargado de dirigir el programa a partir de hoy para darle un descanso a su progenitor. Con motivo de este cambio, analizamo cuál es el núcleo de la familia y dónde vive el heredero de uno de los apellidos más famosos de España.

Calle de Mendilauta

Joseba ha acompañado a su padre desde hace años en el mundo de la hostelería y de la televisión sin separarse. Pero no sólo con su padre ha mantenido un estrecho vínculo, también con sus siete hermanos. Los hermanos se han mantenido viviendo en la misma calle llamada Mendilauta en la localidad de Zarauz (Guipúzcoa).

La familia Arguiñano se enamoró del municipio, el cual es conocido por ser uno de los municipios con más bicicletas por habitante en España. Zaraut ha servido como medio de conciliación y apoyo mutuo entre los hermanos, que les ha permitido estar en contacto constante. Esta cercanía les ha permitido poder funcionar como una única familia, donde se facilitan el cuidado de niños y el apoyo entre ellos día a día. Familia, que no es pequeña, compuesta por 7 hermanos y 14 nietos.

Zarauz

La mayoría de los hermanos trabajan en negocios relacionados con la familia (el restaurante, el hotel, el obrador o la bodega). Residir en el centro de Zarauz les ha permitido estar cerca de sus trabajos, como la Villa Aiala o la pastelería JA.

Joseba es el encargado de seguir el legado de su padre delante de las cámaras. Compagina sus apariciones en televisión con su propio negocio de repostería y pan. La pastelería-obrador JA se sitúa en el centro de la localidad guipuzcoana.

Villa Aial es un palacete frente a la playa, el cual es el segundo hogar de la familia. En este lugar se encuentran el hotel y el restaurante principal de la familia. El encargado de este lugar es Eneko, el hijo mayor de Karlos. Un hombre discreto y serio, quien se encarga de representar de mejor manera a través de la comida el apellido Arguiñano.

Zigor, otro de los hijos de Karlos, es el jefe de cocina del restaurante. Un hombre bastante distinto a su padre, que no le interesan los focos de las cámaras y es discreto. Es quien hace el trabajo de campo de la familia, quien se encarga puramente de la gastronomía del restaurante. Se encarga de investigar e innovar en la cocina, mantener el nivel de cocina del restaurante y visitar mercados para tener el mejor producto local.

Martín se dedica a la parte de administración y organización del hotel familiar, alejado de los fogones. También se encarga de los números del Palacio Aiala.

María, la más pequeña, trabaja en el equipo de cocina del restaurante familiar. Amai es la encargada de dirigir la bodega 5K. Karlos, hijo, se dedica al mundo del cine y de la producción.

Zarauz les ha permitido un estilo de vida normal, donde son parte del barrio. Además, Joseba es un apasionado del surf, lo que le ha dado otro motivo más para no separarse de su tierra natal y menos de sus hermanos.