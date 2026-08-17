En tierra lejana, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 11 de agosto, los espectadores de Antena 3 han podido disfrutar de un nuevo capítulo de En tierra lejana, donde han visto cómo Kaya conoce en persona a Ipek. Desde la distancia, Demir y Zerrin son testigos de este encuentro. Sadakat continúa haciendo planes de futuro y asegura a Mine que ya está preparando una habitación para el bebé. Cihan insiste en que ese no es el futuro que quiere para ellos y anima a Alya a no dejar que Sadakat consiga apartarla de su lado. Sahin no renuncia a su relación con Nare a pesar de que ella continúa teniendo dudas.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar los lunes y los martes en Antena 3 han podido ver cómo la investigación sobre la muerte de Boran da un paso decisivo cuando Kaya, Cihan y Sahin, así como varios de sus hombres, viajan a Siria para localizar a Hamada. Nada más llegar, son atacados a tiros, pero logran capturarlo. Gravemente herido, antes de morir, Hamada confiesa que la persona que ordenó el asesinato de Boran fue Nadim. Por si fuera poco, hemos visto cómo, debido a la influencia de Alya sobre Cihan, Sadakat se siente cada vez más desplazada. Hasta tal punto que, durante una discusión, le levanta la mano. A pesar de todo, Alya la para y le deja claro que no piensa dejarse intimidar, ni mucho menos. Demir descubre que fue su propio padre quien ordenó matar a Boran y se enfrenta a él.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘En tierra lejana’ que se emite hoy, lunes 17 de agosto?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Kaya, a pesar de la explosión del coche, logra sacar a Nadim antes de que sea demasiado tarde. Por fortuna para ellos, sobreviven al accidente. Aun así, son trasladados al hospital, donde se encuentra el pequeño Cihan Deniz tras la caída por las escaleras.

Alya no permite que Sadakat lo visite, puesto que considera que ella es responsable de lo sucedido. Demir culpa a Kaya por el estado en el que ha quedado su padre, por lo que no duda en amenazarlo. Con posterioridad, al encontrar a Zerrin hablando a escondidas con Kaya, le quita el móvil y le reprocha que siga en contacto con el hombre que trató de matar a su padre.

Después de todo lo sucedido, Cihan dice a Sadakat que debería abandonar la mansión y trasladarse a otra casa de la familia. Ella se niega a dar ese paso, por lo que Cihan le deja claro que, si no acepta, será él quien se marche. Con la situación mucho más tranquila, Alya también se plantea la posibilidad de marcharse con Deniz. Todo ello mientras Sahin cumple su promesa y pide matrimonio a Nare. No te pierdas los próximos capítulos de En tierra lejana esta noche, a partir de las 23:00 horas (una hora menos en las Islas Canarias), en Antena 3.