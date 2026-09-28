Jennifer Lopez sorprende a sus fans con un vídeo sin maquillaje: «Estaba a punto de…»

Jennifer Lopez se ha convertido en una de las celebridades más conocidas del panorama internacional; de eso no cabe duda. A sus 57 años, la artista ha conseguido labrarse una exitosa carrera musical e interpretativa. Numerosos proyectos que la han convertido en un ídolo para muchas personas. Asimismo, también ha incorporado a su lista su faceta como empresaria, lanzando su propia marca de maquillaje. Y es que innegable es el hecho de que también es un icono de belleza y maquillaje. Por ello, cualquier cambio que realice en su imagen siempre da mucho que hablar.

Así pues, recientemente, la artista apostó por compartir un vídeo donde mostraba su rutina de skincare (cuidado de la piel). Un audiovisual donde reflexiona sobre la importancia de tener ciertas rutinas a pesar de los cambios que nos interponga la vida. Y es que, recientemente, sus gemelos Max y Oskar Muñiz, de 18 años, se han ido a la universidad. Una nueva etapa para ellos y para ella también, pues ya no los tendrá cerca cada día. «Estaba a punto de comenzar mi rutina de cuidado de la piel, y estaba pensando en rutinas porque mis hijos se van a la universidad», comienza diciendo en el vídeo.

Jennifer Lopez confiesa que viajar mucho este verano le afectó a su piel

Teniendo en cuenta que sus hijos se iban de casa, decidió pasar todo el tiempo posible con ellos este verano. «Los viajes fueron una locura, y destrozaron mi piel», ha confesado. Por ello, se ha sincerado y ha confesado que sus pequeñas rutinas son las que la han ayudado a no perder su progreso. «Pero esas rutinas son las que realmente me ayudan a seguir adelante. Creo que cuando se vayan, y esté aquí sentada, con el nido vacío, llorando, pensando en ellos y mirando sus fotos de bebés… estas rutinas son las que me van a mantener un poco cuerda», dice.

Aunque está orgullosa de las personas en las que se han convertido sus hijos, no puede evitar sentir nostalgia por los años vividos hasta ahora. Por ello, el verles seguir sus vidas en la universidad también supone un cambio para ellas. «Es un momento aterrador, es un momento de transición, un nuevo comienzo en muchos sentidos», indica. Asimismo, siendo lo más natural física y emocionalmente, ha querido darle un consejo a sus seguidoras. «Mantener sus rutinas, mantenerse hidratadas, ser felices, estar alegres y ser productivas», dice.

Respecto a este vídeo, los usuarios no han podido evitar sorprenderse por lo estupenda que luce Jennifer Lopez. Y es que, estando en la recta final de sus 50, luce completamente joven. «No te maquilles más, estás hermosa», le recomienda un usuario. «¿Cómo puede ser tan bella?», agrega otro. Sin lugar a dudas, un vídeo con el que la cantante no ha dejado indiferente.