La cirugía de columna acaba de dar un paso más: ALAYA entra en el quirófano

La columna vertebral es una de las estructuras donde el margen de error resulta más estrecho, ya que los elementos neurológicos y vasculares se sitúan a pocos milímetros del campo quirúrgico y la anatomía varía de forma significativa de un paciente a otro. En este contexto, la cirugía robótica de columna se ha consolidado como un abordaje que aporta precisión al trabajo del cirujano, integrando la planificación avanzada de la intervención, la navegación y la asistencia robótica durante determinados procedimientos. Brain & Spine Barcelona, con sede quirúrgica en el Hospital El Pilar de Barcelona, ha incorporado ALAYA, el sistema de alta precisión desarrollado por Cyber Surgery, con el objetivo de trasladar al quirófano un plan quirúrgico definido con antelación y ejecutarlo de forma personalizada según el diagnóstico de cada paciente.

Se trata de una tecnología todavía poco extendida: Brain & Spine Barcelona es uno de los pocos centros que dispone de este sistema de asistencia robótica para cirugía vertebral. Su incorporación se apoya en un equipo multidisciplinar de neurocirujanos especializados en raquis que apuesta por una medicina basada en la evidencia y en la experiencia, la colaboración entre especialidades y la búsqueda constante de nuevas soluciones para sus pacientes. La tecnología no sustituye la experiencia del cirujano: la potencia. Cada intervención parte de una anatomía distinta y exige decisiones ajustadas al caso concreto, de modo que la combinación entre conocimiento médico y asistencia robótica permite acompañar el criterio quirúrgico con un control más fino del gesto.

El resultado es un modelo de trabajo en el que la experiencia del equipo y las nuevas herramientas tecnológicas avanzan en la misma dirección. En cirugía de columna, ese avance resulta especialmente relevante, porque la precisión durante la intervención condiciona directamente la seguridad del procedimiento y su adaptación a las necesidades de cada paciente. Con la incorporación de ALAYA, Brain & Spine Barcelona refuerza su compromiso con una neurocirugía de vanguardia, donde la experiencia de sus especialistas y la innovación tecnológica trabajan conjuntamente para ofrecer a cada paciente la mejor atención posible.