La dura confesión de Jennifer Lopez: perdió la vista por agotamiento tras 98 días seguidos trabajando

Indiscutiblemente, una de las artistas más reconocidas y exitosas de los años 90 y los 2000 fue Jennifer Lopez. La actriz y cantante ha logrado labrarse una carrera profesional arrolladora. Numerosos proyectos que la han hecho conocida a nivel global, y no hablamos solo de su música. Pues, también ha formado parte de grandes producciones para la gran pantalla. Sin embargo, hubo una época en su vida en la que esto le pasó factura, puesto que querer formar parte de ambos mundos artísticos conllevaba tener que pasar largas jornadas trabajando.

Recientemente, la cantante ha sido invitada al podcast de SmartLess. Un encuentro donde Lopez ha realizado un repaso de su carrera y de algunos momentos de su vida. De hecho, ha contado que, en el 2002, cuando era una de las celebridades del momento, sufrió un duro percance. Y es que, tal y como ha contado, a veces es necesario tomar un respiro y escuchar a nuestro cuerpo. Pues, ser demasiado comprometida con su trabajo y no dedicarse tiempo le provocó ceguera temporal. Una situación que la asustó enormemente y que le llevó a reflexionar.

Jennifer Lopez habla de su peor momento: «Creo que ya llevaba como cuatro películas seguidas»

«Cuando estaba haciendo Nunca más, creo que ya llevaba como cuatro películas seguidas. Además, había grabado mi segundo disco, el álbum J.Lo, que fue un éxito enorme», comenzó explicando. Claramente, el trabajo y los compromisos laborales no le faltaban en ningún momento. Y es que, trabajaba «durante horas y horas». Pero, lejos de quedar todo en el set de grabación, continuaba trabajando al llegar a casa.

«Después me iba al estudio por la noche y, los fines de semana, tenía promociones, grabaciones de videoclips o cualquier otra cosa», ha agregado. Una época inolvidable y muy exitosa para ella, pero que le pasó factura de la peor manera. «Recuerdo que ni siquiera me di cuenta de que llevaba unos 98 días seguidos trabajando sin descansar ni un solo día», ha revelado en la entrevista con pesar.

Lo curioso de su caso era que no se daba cuenta de ello. Jennifer López tenía tantos compromisos y cosas a las que hacer frente que no se percataba de que no estaba descansando como debía. Sin embargo, su cuerpo sí que lo notaba. «Cada vez que caminaba hacia el set, empezaba a notar que el corazón se me aceleraba un poco. Y llegó un momento en el que pensé: ‘Vaya qué nerviosa estoy», ha recordado.

Jennifer Lopez se sincera: «De repente no podía ver»

La actriz ha explicado que, en pleno rodaje, se dio cuenta de que no se encontraba bien. Por ello, pidió unos minutos para descansar en su caravana. «Volví a la caravana y me senté. De repente no podía ver. Era como si algo se hubiera puesto delante de mis ojos y no pudiera enfocar bien. Y tampoco podía moverme», ha contado.

Preocupada, su mejor amiga, Arlene, fue la que llamó al médico para que la revisara. Un encuentro donde el doctor le diagnosticó «agotamiento externo» y le dijo que su ceguera fue debido a que su cuerpo se había «apagado». Pues, claramente, necesitaba un descanso. Una lección que aprendió.