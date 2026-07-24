¿Se emiten ‘Valle Salvaje’ y ‘La Promesa’, hoy 24 de julio? La drástica decisión de RTVE

Última hora para los seguidores de las series diarias de La 1: RTVE ha dado marcha atrás y emitirá esta tarde nuevos capítulos de Valle Salvaje y La Promesa. Una decisión que llega después de haber anunciado previamente que ambas ficciones no tendrían episodio hasta la próxima semana.

Un cambio de última hora anunciado por comunicado

La cadena pública ha informado a través de un comunicado, ya a última hora de la mañana, de que relega la retransmisión de la penúltima etapa del Tour de Francia 2026 a La 2. Por lo tanto, libera así el hueco en La 1 para emitir, en primer lugar, un especial de Directo al grano dedicado a los incendios que en las últimas horas y últimos días están asolando distintos puntos de España. A continuación, y ya en su horario habitual, la cadena emitirá el capítulo 451 de Valle Salvaje y el 872 de La Promesa.

Una semana de vaivenes en la parrilla de La 1

El cambio de hoy es solo el último episodio de una semana especialmente convulsa para la parrilla de La 1. El lunes 20 de julio, la resaca de la victoria de España en el Mundial 2026 levantó casi toda la programación de la cadena, dejando sin emisión tanto a Valle Salvaje y La Promesa como a Malas lenguas, Aquí la Tierra o El Grand Prix del Verano. El martes 21 y el miércoles 22, ambas series diarias sí volvieron a su horario habitual de las 17:45 horas, pero RTVE ya había anunciado que jueves 23 y viernes 24 volverían a quedar sin emisión por la disputa de los dos finales de etapa alpinos del Tour de Francia.

De la cancelación anunciada a la rectificación de última hora

Ese plan inicial se cumplió ayer, jueves 23, cuando ninguna de las dos series se emitió por la retransmisión de la etapa con final en el Alpe d’Huez. Sin embargo, para hoy viernes 24, RTVE ha decidido reorganizar de nuevo su parrilla: en lugar de repetir el mismo esquema del jueves, la cadena ha optado por trasladar el ciclismo a La 2 y recuperar la emisión de ambas ficciones. Y todo después de que la actualidad informativa de los incendios forzara también un especial de Directo al grano a primera hora de la tarde.

Solo dos capítulos de estreno en toda la semana

Pese a esta rectificación de última hora, el balance semanal para ambas series queda muy por debajo de lo habitual: entre el lunes 20 y el viernes 24 de julio, tanto Valle Salvaje como La Promesa solo habrán sumado tres capítulos de estreno (martes, miércoles y este viernes). Una cifra sensiblemente inferior a la de una semana normal, marcada por la combinación del Mundial de fútbol y el tramo final del Tour de Francia.

La normalidad, prevista para la próxima semana

Con el Tour de Francia llegando a su fin este domingo 26 de julio en París, todo apunta a que Valle Salvaje y La Promesa podrán retomar su calendario de emisión habitual de lunes a viernes a partir de la semana que viene. Y lo harán sin más interferencias deportivas en el horizonte inmediato de la parrilla de La 1.