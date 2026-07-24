Rodri se operó el martes de una hernia discal que le mantendrá dos meses de baja

El fichaje de Rodri Hernández por el Real Madrid sigue dependiendo de una única cosa: que la cúpula del club blanco decida dar el paso definitivo. Lo demás apenas cambia. El internacional español ya ha pasado por el quirófano para someterse a una cirugía ambulatoria de una hernia discal, una intervención que era prácticamente obligatoria después del enorme esfuerzo que realizó durante el Mundial. Rodri jugó el torneo con mucho dolor, tuvo que infiltrarse para poder competir y, aun así, fue el líder de la selección española campeona del mundo. Ahora toca parar varias semanas para volver en plenitud.

La operación no altera el panorama del centrocampista. En el Real Madrid son conscientes de que, si finalmente se apuesta por su incorporación, la lesión no supondría un obstáculo importante. Nadie en Valdebebas tiene dudas de que el nivel de Rodri está muy por encima de cualquier incertidumbre derivada de una intervención de este tipo y, además, se trata de una lesión con unos plazos de recuperación muy conocidos en el fútbol de élite.

Dos meses de baja, pero sin alarmas

Lo habitual tras una cirugía de una hernia discal como la que se ha realizado Rodri es que el futbolista necesite entre dos o tres meses para regresar a la competición. Si todo evoluciona según lo previsto, el todavía centrocampista del Manchester City se perdería el inicio de la temporada y las primeras jornadas de Liga, pero estaría disponible para buena parte del curso. No es una lesión que haga pensar en secuelas a largo plazo ni que reduzca el rendimiento de un jugador una vez recibe el alta médica.

Precisamente por eso, en caso de que el Real Madrid decida lanzarse definitivamente a por su fichaje, la operación no modificaría los planes. En el club blanco entienden que incorporar al considerado por muchos el mejor mediocentro del mundo es una decisión que debe tomarse pensando en los próximos cinco o seis años, no en las primeras semanas de competición.

Todo sigue dependiendo del Real Madrid

La realidad continúa siendo la misma que antes de la intervención. Rodri está encantado con la posibilidad de regresar a España y vestir la camiseta del Real Madrid. José Mourinho ve con muy buenos ojos su llegada para convertirse en el organizador que necesita el equipo y el Manchester City, aunque no pondría facilidades, estaría dispuesto a negociar por una cifra importante.

El gran interrogante sigue estando en los despachos de Valdebebas. Es el Real Madrid quien debe decidir si cambia de postura y apueste definitivamente por un futbolista que elevaría de manera inmediata el nivel del centro del campo. La operación de Rodri, necesaria después del sacrificio que realizó durante el Mundial, no cambia el escenario. Como mucho, retrasa unas semanas su vuelta al césped. Nada más. Si el club blanco quiere ficharle, una hernia discal no será el motivo para dejar pasar una oportunidad de mercado de semejante dimensión.