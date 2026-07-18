Rodrigo, ‘el monje’ que lo apostó todo al Mundial: «No tiene redes, pero es muy autocrítico»

El Mundial de Rodrigo Hernández es una historia de paciencia, sufrimiento y consagración. El capitán de España llegó a esta cita después de atravesar el momento más complicado de su carrera y, partido a partido, ha recuperado la versión que le convirtió en el mejor futbolista del mundo. Rodri ya vuelve a mandar, vuelve a dominar y vuelve a decidir. España está en la final del Mundial y buena parte de la explicación se encuentra en el cerebro de su mediocentro.

El camino no fue sencillo. En septiembre de 2024 sufrió una grave lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que le mantuvo alejado de los terrenos de juego durante casi ocho meses. Su regreso estuvo marcado por la prudencia, la dosificación de minutos y algún contratiempo físico. El Manchester City entendió que no debía precipitar los plazos y Rodri aceptó que la recuperación exigía paciencia. El gran objetivo estaba marcado en rojo en el calendario: llegar en plenitud al Mundial de 2026.

Rodri también ha vivido este Mundial desde el silencio. No tiene redes sociales y dentro de la concentración aseguran que «vive como un monje», completamente alejado del ruido que rodea al torneo. Su enorme capacidad de autocrítica hace que nadie tenga que decirle qué debe mejorar: analiza cada partido, cada movimiento y cada decisión con una exigencia máxima. Sabía que había comenzado lejos de su mejor nivel y ha trabajado hasta recuperarlo. Su evolución ha sido evidente: ha ido de menos a más hasta volver a convertirse, justo cuando España más lo necesitaba, en el gran cerebro de la Selección.

Guardiola lo sabía

Pep Guardiola lo predijo en octubre de 2025, cuando el futbolista todavía trataba de recuperar su mejor nivel. «No se trata de jugar tras seis, siete u ocho meses y volver a ser el jugador que era. ¿Sabéis cuándo lo será? En el Mundial con España. En el Mundial veremos al mejor Rodri», aseguró entonces el técnico del Manchester City. El tiempo le ha terminado dando la razón.

Rodri comenzó el campeonato lejos de su mejor versión. España se atascó ante Cabo Verde y el empate sin goles del debut abrió las primeras dudas. Al equipo le faltaba ritmo y su gran director de orquesta todavía necesitaba tiempo para ajustar el cuerpo y recuperar sensaciones. Él fue uno de los primeros en pedir calma. Sabía mejor que nadie que el torneo era largo y que su verdadero Mundial debía comenzar cuando llegaran las eliminatorias.

De las dudas a la exhibición

Ante Arabia Saudí, Uruguay y Austria fue creciendo hasta recuperar el tono físico y futbolístico. Después llegaron los encuentros decisivos. Frente a Bélgica sostuvo al equipo en los momentos más delicados y ante Francia ofreció una actuación descomunal. Rodri dominó el centro del campo, anuló las transiciones francesas y manejó el ritmo del partido a su antojo. En Dallas volvió a aparecer el futbolista que conquistó el Balón de Oro.

Su influencia va mucho más allá de recuperar balones o dar pases sencillos. Rodri es el dueño del GPS de España. Sabe cuándo acelerar, cuándo enfriar el encuentro y dónde colocar cada entrega para romper una línea rival. Su evolución le ha convertido en mucho más que un mediocentro posicional: es el futbolista que ordena todo lo que sucede a su alrededor y el encargado de decidir a qué velocidad quiere jugar España.

Ahora solamente queda el último paso. Rodri está a una victoria de sentarse en una de las mesas más exclusivas de la historia del fútbol. Ya tiene la Champions y el Balón de Oro. Si España derrota a Argentina en la gran final, también tendrá la Copa del Mundo. Guardiola avisó de que el mejor Rodri aparecería en este Mundial. No se equivocó. El capitán ha ganado su carrera contra el tiempo y llega al partido más importante de todos en su momento perfecto.