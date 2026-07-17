Lamine Yamal y Pedro Porro se entrenan con el grupo y estarán listos para la final

España ya puede respirar tranquila. La mejor noticia posible llegó este viernes desde el Melanti Lane Training Group, donde Luis de la Fuente dirigió una nueva sesión de trabajo, en esta ocasión a puerta cerrada, antes de la gran final del Mundial frente a Argentina. Lamine Yamal y Pedro Porro, que habían terminado la semifinal contra Francia con molestias, se entrenaron con absoluta normalidad junto al resto de sus compañeros y estarán disponibles para el partido más importante de sus carreras. Los dos completaron toda la sesión sin limitaciones, disipando cualquier mínima preocupación dentro de una expedición que sigue transmitiendo la misma calma que ha exhibido durante todo el torneo.

La presencia de ambos supone un impulso enorme para una Selección que llega lanzada a la cita definitiva. Lamine volverá a ser el gran foco de atención del planeta después de un Mundial en el que ha ido creciendo hasta convertirse en uno de los futbolistas más determinantes del campeonato, mientras que Pedro Porro afronta la final en un momento extraordinario tras firmar una sobresaliente semifinal frente a Francia, coronada con un gol de delantero centro. Dos piezas fundamentales para un equipo que ha construido su éxito desde la solidaridad, el talento y una competitividad que no ha dejado de crecer desde aquel tropiezo del estreno ante Cabo Verde.

Con los 26 internacionales disponibles, De la Fuente afronta las últimas horas antes del España-Argentina con la plantilla al completo y la convicción de que el sueño está a solo un paso. La Selección ya está instalada en Nueva Jersey, concentrada en el MC Hotel Montclair y aislada del enorme ruido que rodea una final que paralizará el mundo del fútbol. En el vestuario nadie quiere desviarse del mensaje que ha acompañado al grupo durante todo el campeonato: aún no se ha ganado nada. Pero la realidad es que España viajará al MetLife Stadium con todas sus armas preparadas y con Lamine Yamal y Pedro Porro listos para disputar una final que puede cambiar para siempre la historia del fútbol español.