De la Fuente: «Lamine sabe que puede dar mucho más… y la final es su partido»

Luis de la Fuente (Haro, 1961) recibe a OKDIARIO con la serenidad del que está a un paso de la historia. Han pasado 48 días desde que España inició su aventura mundialista entre dudas, kilómetros y críticas. Ahora, en Nueva Jersey, el seleccionador contempla la final contra Argentina con la misma naturalidad con la que siempre ha defendido su proyecto. Habla de Lamine Yamal, de la evolución del equipo, de Scaloni y del sueño de conquistar el Mundial con la calma de quien nunca ha dejado de creer.

PREGUNTA.- Lo primero, ¿cómo están Lamine Yamal y Pedro Porro?

RESPUESTA.- Pues hoy todavía tenían alguna molestia del último partido, pero esperamos que mañana ya se incorporen al trabajo con el grupo. Quedan estas dos últimas sesiones antes de la final y creo que, a día de hoy, no habrá ningún problema para que los dos estén disponibles el domingo.

P.- La última vez que hablamos fue antes de viajar a Puebla. Han pasado muchas cosas desde entonces.

R.- Parece mentira. Ahora echas la vista atrás y parece que hubiera pasado muchísimo tiempo. Cuando estábamos en Las Rozas, en Chattanooga o en Puebla, da la sensación de que fue hace medio año. Llevamos 48 días de concentración, de trabajo diario, muy intenso, y han sucedido muchísimas cosas. Afortunadamente, diría que prácticamente todas han sido muy buenas.

P.- Ya casi nadie se acuerda del empate contra Cabo Verde ni de todas aquellas críticas.

R.- Es que ese partido también forma parte del camino. Gracias a Cabo Verde nos metimos en la competición, entendimos la exigencia del torneo y empezamos a crecer. Todo proceso necesita pasos y ese fue uno de ellos. Sin aquel partido, probablemente no habríamos llegado hasta donde estamos hoy.

P.- ¿Alguna vez imaginó que iba a estar sentado en la víspera de una final de un Mundial?

R.- No, qué va. Seguro que no. Nunca me habría atrevido a decir que algún día iba a dirigir una final de un Mundial. Es un sueño que ni siquiera te permites imaginar. Poder vivir estos momentos es una ilusión fantástica y un privilegio enorme.

P.- Ahora espera Argentina. La final de nuestras vidas.

R.- Me hace mucha ilusión que sea Argentina. Creo que es una final que va a quedar para la historia del fútbol. Además, tengo una magnífica relación con Lionel Scaloni; hay mucho respeto y admiración mutua. España-Argentina es una final que cualquier aficionado habría querido ver. Es un premio para los dos equipos y para el fútbol.

P.- Pero antes llegó ese 2-0 a Francia. Fue un auténtico baño.

R.- Hubo que hacer un grandísimo trabajo. El equipo estuvo casi perfecto en todas las facetas del juego. En actitud, concentración, responsabilidad, profesionalidad… y luego apareció el talento. Defensivamente hicimos un partido extraordinario. Francia tiene un potencial enorme y nadie puede dudar de ello, pero cuando haces tantas cosas bien, consigues minimizar al rival. Desde fuera puede parecer que fue sencillo, pero nada más lejos de la realidad. Todo fue fruto del trabajo de estos futbolistas.

P.- Se decía en la previa que Deschamps era un especialista en selecciones. Ahora también lo son Scaloni y usted. ¿Qué destacaría del seleccionador argentino?

R.- Creo que entrenar una selección es una especialización. El bagaje en clubes ayuda en algunas cosas, pero el fútbol de selecciones es completamente diferente. Coincidimos en conceptos técnicos y tácticos, pero gestionar una selección no tiene nada que ver con dirigir un club. Scaloni lo ha demostrado con unos números extraordinarios y nosotros también estamos haciendo un gran trabajo. Hay que aprovechar cada concentración al máximo porque el tiempo es muy limitado y no se puede desperdiciar ni un segundo.

P.- Hace tiempo decía que Lamine tenía que dar un paso más en ataque. ¿Es la final el día perfecto?

R.- Seguro. Ya sólo queda un partido y él lo sabe. Todos somos conscientes de que todavía puede ofrecer mucho más. Pero yo estoy encantado con el Mundial que está haciendo. Entiendo que el espectador quiera ver más goles o más acciones decisivas, pero para mí ha estado brillantísimo en el trabajo colectivo, en la fase defensiva y también en la ofensiva. El otro día generó la acción del penalti con una jugada magnífica. Sé que todavía tiene mucho más dentro y eso es precisamente lo más ilusionante.

P.- Contra Francia sorprendió la decisión de dejar a Pedri en el banquillo y apostar por Fabián. Se habló de un acto de mucha personalidad.

R.- Yo no lo veo como un acto de valentía o de personalidad. Lo único que intento es ser responsable con mi trabajo y con las decisiones que creemos mejores para el equipo. Lo analizamos entre todo el cuerpo técnico y pensamos que era la mejor opción. Pedri es un jugador extraordinario y sigo pensando que puede ser una de las grandes revelaciones del Mundial. Pero para mí no sólo es importante el once inicial, sino la influencia que tiene cada futbolista durante el partido. Ahí está el ejemplo de Mikel Merino, que ha sido decisivo muchas veces entrando desde el banquillo. En quince minutos ha tenido más impacto que otros en noventa. Eso demuestra la importancia de toda la plantilla. Pedri es fundamental para nosotros, igual que Fabián, Gavi o cualquiera de los que ocupan esa demarcación. Esa competencia es una de las grandes fortalezas de esta selección.