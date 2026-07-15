De la Fuente, héroe nacional

Luis de la Fuente ya forma parte de la historia de nuestro país. Si alguien todavía dudaba de él, el Mundial ha terminado por derribar cualquier discusión. España está en la final después de dejar en el camino a Francia y el gran arquitecto de este éxito vuelve a ser un entrenador que jamás ha buscado el protagonismo. Mientras otros levantaban la voz, él levantaba equipos. Mientras otros discutían, él construía una familia. Y mientras muchos cuestionaban cada una de sus decisiones, él seguía ganando. Ahora, a sólo un partido de levantar el Mundial, el seleccionador merece un reconocimiento a la altura de lo que está consiguiendo: Luis de la Fuente ya es un héroe nacional.

Este Mundial ha servido para descubrir la versión más completa del técnico riojano. Atrás quedó la falsa etiqueta de simple alineador. De la Fuente ha demostrado ser un entrenador capaz de intervenir en los partidos, de leer cada rival y de modificar su equipo cuando la competición lo exigía. Apostó por Fabián Ruiz para dar un salto físico y futbolístico en el centro del campo, convirtió a Mikel Merino en el revulsivo perfecto para resolver eliminatorias, dio continuidad a Pedro Porro en el lateral derecho, protegió a futbolistas como Lamine Yamal y Nico Williams cuando no estaban al cien por cien y mantuvo una confianza inquebrantable en hombres como Unai Simón u Oyarzabal cuando más ruido había alrededor. Ninguna de esas decisiones fue casual. Todas terminaron dando la razón al seleccionador.

No sólo ha ganado desde la pizarra. También desde el vestuario. España transmite una unión difícil de encontrar en el fútbol actual. Cada futbolista acepta su papel, los suplentes celebran los éxitos como los titulares y todos reman en la misma dirección. Ese ambiente no aparece por generación espontánea. Tiene un responsable y ese responsable es Luis de la Fuente. Ha conseguido que el grupo esté siempre por encima de cualquier nombre propio y ha devuelto a la selección una identidad reconocible: competir, sufrir cuando toca y jugar al fútbol mejor que nadie.

El mejor seleccionador para España

No existe un técnico que entienda mejor el fútbol de selecciones español que Luis de la Fuente. Conoce a la mayoría de estos jugadores desde que eran adolescentes, los ha visto crecer en las categorías inferiores y ha levantado títulos con ellos mucho antes de llegar a la absoluta. A ese conocimiento se suma un palmarés difícilmente igualable: campeón de Europa sub-19, campeón de Europa sub-21, campeón de la Liga de Naciones, campeón de la Eurocopa y ahora finalista del Mundial. Todo ello sin renunciar nunca a una idea propia, pero sabiendo adaptarla a cada rival y a cada momento.

Además, ha conseguido algo que trasciende el fútbol. Ha vuelto a conectar a un país entero con su selección. España vuelve a ilusionarse, vuelve a sentirse representada y vuelve a disfrutar de un equipo que compite con humildad y ambición. El domingo tendrá la oportunidad de conquistar la segunda estrella. Pero, pase lo que pase, Luis de la Fuente ya ha ganado un lugar reservado para muy pocos. El de los hombres que cambiaron la historia del fútbol español.