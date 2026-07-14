De la Fuente: «Es un orgullo inmenso ser español y sentir que hemos conseguido unir a todo un país»

Luis de la Fuente compareció con la emoción reflejada en el rostro tras la histórica victoria de España ante Francia, un triunfo que mete a la Selección en la gran final del Mundial. El riojano reconoció que era complicado poner palabras a lo que estaba viviendo después de otra exhibición de sus futbolistas. «Ahora mismo es difícil describir lo que uno siente. Tiene que ser algo muy parecido a la felicidad y al orgullo de dirigir a un grupo de jugadores tan excepcionales como este. Hemos dado un paso enorme, pero todavía queda el más importante. Nos queda uno más y vamos a intentar conseguirlo», afirmó.

El seleccionador también puso en valor el camino recorrido desde que arrancó su proyecto al frente de España y recordó que todo ha sido fruto de una idea muy clara de fútbol y de grupo. «Es una grandísima responsabilidad estar en una final del Mundial. Es un privilegio reservado para muy pocos. Cuando empezamos este proyecto hace unos años teníamos una idea muy clara y esa convicción nos ha traído hasta aquí. Me siento muy orgulloso», explicó.

De la Fuente no escatimó elogios hacia sus jugadores, convencido de que su equipo ha alcanzado un nivel extraordinario. «Nos enfrentábamos a una de las mejores selecciones del mundo, pero enfrente tenían al mejor equipo del mundo, que es diferente. Estos futbolistas se merecen todo. Demuestran cada día su solidaridad, su generosidad, su compromiso y un talento enorme. Son capaces de hacer fácil lo que es muy difícil», destacó.

Por último, el técnico quiso acordarse de la afición española y del respaldo recibido durante todo el torneo. «Sólo puedo dar las gracias por todas las muestras de cariño que estamos recibiendo. Es un orgullo inmenso ser español y sentir que hemos conseguido unir a todo un país alrededor de esta selección. Ojalá podamos seguir regalando alegrías porque todavía queda lo más importante», concluyó el seleccionador español.