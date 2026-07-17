De la Fuente: «Argentina es un gran toro liderado por Messi»

Hay entrevistas que descubren al entrenador y otras que permiten conocer a la persona. En la víspera de la final del Mundial contra Argentina, Luis de la Fuente se somete al test más diferente de OKDIARIO. El seleccionador cambia durante unos minutos la táctica por el toreo, habla de Emilio de Justo, señala a Aitor Karanka como el «apoderado» de esta España y deja una última imagen que resume el sentir de todo un país: la mejor faena solo puede terminar levantando la Copa del Mundo.

PREGUNTA.- Si usted fuera un torero, ¿quién sería?

RESPUESTA.- Hombre, pues mira, mi gran amigo Emilio de Justo.

P.- ¿Quién es el apoderado de esta selección?

R.- Pues el apoderado es Aitor Karanka, que es quien está siempre protegiendo y asesorando.

P.- ¿A quién le pondría las banderillas en la final?

R.- Las banderillas… La connotación de darle un premio, como premio, se las pondría a la selección española. Ya sé que tienen un sentido de castigo, pero yo no soy de castigar a nadie.

P.- La mejor estocada sería…

R.- Ganar la final.

P.- ¿A quién le brindaría el triunfo?

R.- Pues mira, yo creo que a todo nuestro país, que está entregado con nuestro objetivo y con nuestro trabajo. Y, por supuesto, ya más íntimamente, a mi familia y a mis amigos.

P.- El toro bravo que tiene Argentina es…

R.- El equipo. Creo que tienen una grandísima selección, obviamente liderada por Messi, pero el toro es todo el equipo.

P.- ¿Cómo es su cuadrilla?

R.- Espectacular, la mejor del mundo.

P.- Y para terminar, ¿cuál sería la mejor faena?

R.- Sería muy bonito terminarla ganando la final y brindando esa victoria a todo un país que está entregado con nosotros, que es nuestro querido país, España.