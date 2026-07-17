De la Fuente: «Gracias a Cabo Verde hoy estamos en la final»

Apenas han pasado 48 días desde que España inició su aventura mundialista y, sin embargo, Luis de la Fuente siente que ha vivido varios meses en uno. Las Rozas, Chattanooga, Puebla, Atlanta, Guadalajara, Los Ángeles, Dallas y ahora Nueva Jersey forman parte de un viaje que ha llevado a la selección hasta la final del Mundial. El seleccionador echó la vista atrás en una entrevista concedida a OKDIARIO y recordó todo lo que ha sucedido desde aquella primera conversación antes de poner rumbo a México. «Parece mentira. Ahora echas la vista atrás y parece que hubiera pasado muchísimo tiempo. Cuando estábamos en Las Rozas, en Chattanooga o en Puebla da la sensación de que fue hace medio año», explicó.

El técnico riojano puso en valor la convivencia de un grupo que lleva concentrado desde finales de mayo y que ha construido su éxito desde el trabajo diario. «Llevamos 48 días de concentración, de trabajo diario, muy intenso, y han sucedido muchísimas cosas. Afortunadamente, diría que prácticamente todas han sido muy buenas», aseguró. Un recorrido que ha convertido a España en una familia y que ahora tiene el mayor premio posible al disputar la gran final frente a Argentina.

Cabo Verde, el origen de todo

Aunque ahora la Selección está a un solo paso de levantar la Copa del Mundo, De la Fuente no olvida el momento en el que comenzaron las dudas. El empate sin goles frente a Cabo Verde en el debut provocó una oleada de críticas hacia el equipo y hacia el propio seleccionador. Un partido que hoy, con la perspectiva que da el tiempo, considera fundamental para entender el crecimiento de España durante el torneo.

«Gracias a Cabo Verde nos metimos en la competición, entendimos la exigencia del torneo y empezamos a crecer. Todo proceso necesita pasos y ese fue uno de ellos. Sin aquel partido probablemente no habríamos llegado hasta donde estamos hoy», reflexionó. Una frase que resume la filosofía que ha acompañado al seleccionador durante todo el Mundial: convertir cada obstáculo en una oportunidad para seguir creciendo.

El sueño que nunca se atrevió a imaginar

A pesar de haber conquistado la Liga de Naciones y la Eurocopa, De la Fuente reconoce que nunca se permitió soñar con dirigir una final de un Mundial. Ni siquiera cuando asumió el cargo de seleccionador absoluto.

«No, qué va. Seguro que no. Nunca me habría atrevido a decir que algún día iba a dirigir una final de un Mundial. Es un sueño que ni siquiera te permites imaginar. Poder vivir estos momentos es una ilusión fantástica y un privilegio enorme», confesó.

Ahora, después de 48 días de viajes, entrenamientos, críticas, victorias y una unión inquebrantable, España está a solo 90 minutos de la gloria. Y para Luis de la Fuente, todo comenzó aquella tarde frente a Cabo Verde que muchos señalaron como un fracaso y que él sigue viendo como el primer paso hacia la historia.