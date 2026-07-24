La camiseta de España con dos estrellas, la prenda de moda del verano: ya no es solo para aficionados al fútbol

Más allá de si eres muy fan del fútbol, la prenda que más buscada ahora es la camiseta de España con dos estrellas. La que más se ve es la blanca con los números, ribetes y las dos estrellas en rojo. También se aprecia algunas líneas en amarillo o en oro, en el ribete del cuello, por llevar así la bandera del país.

Ahora mismo, los jugadores de la selección española de fútbol se han convertido en unos ídolos y todo lo relacionado con los ganadores del Mundial de fútbol 2026 está de moda. Antes del partido, las camisetas blancas fueron algunas de las más llevadas. Todos querían ver el partido con ellas. Y una vez visto el resultado, se convierte en una de las prendas que más despunta en todos lados.

Así es la camiseta de España con dos estrellas

Se trata de un modelo vintage que en color blanco corresponde al segundo diseño de la equipación de la selección española. Aunque también está la roja que presenta un diseño bien distinto.

Hemos visto como cantantes y actrices llevaban esta camiseta durante el Mundial y también después. Lola Índigo y Ana Mena actuaron en la celebración de este triunfo y llevaban la camiseta roja. Luego Aitana lució la de color blanco. Mientras que actrices como Penélope Cruz estuvo viendo el partido con la segunda camiseta de la selección, en blanco.

De momento solo está con una estrella (aunque en la web de Adidas se ha agotado), y en breve podremos ver el mismo modelo con las dos estrellas, con los dos triunfos del Mundial de fútbol.

Para concretar, la nueva camiseta con las dos estrellas de la selección española saldrá a la venta el 4 de agosto. Ves tomando nota para que este día puedas ir a comprarla a tus tiendas favoritas, porque seguro que se agotan por momentos.

Ahora bien, se puede reservar en la aplicación de Adidas y la podrás comprar según el turno de cada uno. Tendrás que escoger si quieres la roja o la blanca, porque el modelo vintage no está tan claro que se puede comprar el día 4 de agosto.

Las características de la camiseta de España

De momento puedes comprar esta camiseta con una estrella. En Adidas está disponible la roja, la blanca se agotó. Sus características son: camiseta de la segunda equipación de la selección española con tecnología Climacool para una comodidad fresca y seca.

Un homenaje a la literatura española clásica, que destaca por su estampado, inspirado en manuscritos antiguos y páginas de libro desgastadas por el tiempo. El corte entallado crea una silueta moderna y favorece el movimiento estilizado. Además, se ha confeccionado en un tejido de interlock de tacto suave junto a la piel. Regula la temperatura. Expulsa la humedad. Rinde al máximo. Climacool absorbe y dispersa el sudor para ofrecerte un rendimiento fresco, seco y sin distracciones, incluso en los momentos más intensos.

No importa si estás vitoreando en las gradas o demostrando tu técnica sobre el césped, el escudo de la federación cosido refleja tu pasión por el fútbol en todos los idiomas.

Detalles de la camiseta

Corte entallado

Cuello redondo

Material Principal: 100% poliéster (100% Reciclado)

Tejido interlock

Tecnología Climacool

Color del artículo: Off White

Cómo cuidar la camiseta de la selección española de fútbol

Instrucciones de lavado

No usar lejía

No usar secadora

No lavar en seco

Planchar a temperatura baja

Lavar en agua tibia

Información adicional sobre el cuidado

Lavar las prendas por separado

Planchar a baja temperatura y colocar un paño entre la prenda y la plancha

Lavar y planchar las prendas del revés

Remove immediately

No usar suavizante

Mientras que la camiseta roja, de momento con una estrella, también presenta tecnología Climacool para mantener la piel fresca y seca mientras te mueves.

Es la camiseta de la primera equipación España 26 que rinde homenaje a la pasión y el legado del fútbol español. Inspirada en los vibrantes colores de la bandera española, está diseñada para llamar la atención, tanto dentro como fuera del campo.

De igual forma que la anterior, la tecnología Climacool expulsa y disipa el sudor, manteniendo la piel fresca y seca para que nada te distraiga. El tejido interlock de secado rápido ofrece comodidad incluso en los encuentros más exigentes, permitiéndote mantener la concentración.

Detalles

Corte entallado

Realizado en 100% poliéster (100% reciclado)

3 rayas

Escudo del club cosido

3 bandas

Color del artículo: Vivid Red

El precio de las camisetas, tanto de la roja como de la blanca, es de 100 euros. No sabemos cuál será todavía el precio de la de dos estrellas, pero seguro que no difiere de este.