Tras Rosalía, Aitana: la cantante también empieza a ser cancelada en Argentina por la victoria de España en el Mundial 2026

En las últimas horas, Rosalía se ha convertido en el blanco de las críticas en Argentina. La catalana compartió una publicación de la influencer Mia Khalifa en la que esta aparecía escuchando La Perla tras la victoria de España en el Mundial 2026 mientras decía: «Como suena la vida ahora que las perlas han sido derrotadas». Un comentario que muchos argentinos interpretaron como una burla y que desató una oleada de indignación en las redes sociales. Tanto es así, que organizadores de eventos, marcas de ropa e incluso programas de televisión han anunciado públicamente que no quieren trabajar con la artista catalana. Pero la polémica no ha terminado ahí. Ahora, una nueva cantante española se ha sumado a esta campaña de rechazo y cancelación.

Se trata de Aitana, quien, a diferencia de Rosalía, no ha compartido nada en sus respectivas redes sociales en contra de los argentinos. La intérprete de Cuarto Azul se ha limitado a apoyar a la selección de su país durante el torneo, pero sus orígenes españoles han sido suficientes para que una conocida tienda de ropa de Argentina estalle contra ella.

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«Comunicado oficial. Hasta nuevo aviso, no queremos saber nada con el nombre de Aitana. Ahora somos Tini. No queremos saber nada que tenga que ver con España», escribían en su perfil oficial de Instagram. Aunque no han explicado el motivo de este cambio, todo apunta a que se trata de una forma de posicionarse a favor de Argentina en plena polémica. De hecho, en las últimas horas, también han compartido varias publicaciones ensalzando la figura de Messi. Es precisamente en esos post donde numerosos seguidores les han sugerido que cambiaran el nombre de su marca, Aitanaind, al considerar que podría asociarse con la cantante española. Por ello, y aunque no lo han confirmado de forma oficial, esta decisión podría responder a su intención de desvincularse de cualquier referencia a la artista catalana.

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Por ahora, ninguna otra firma ha seguido sus pasos posicionándose públicamente contra Aitana, mientras que la cantante tampoco se ha pronunciado sobre esta inesperada polémica. Una situación muy distinta a la de Rosalía, quien sí quiso explicar los motivos que la llevaron a compartir aquella publicación. Sin embargo, sus palabras no han servido para frenar la indignación en Argentina, donde continúan sucediendo muestras de rechazo hacia ella. De hecho, algunos de los espectáculos que tenía previstos en el país habrían sido cancelados, mientras que varias marcas han manifestado públicamente que no desean vestirla y determinados programas de televisión han dejado claro que prefieren no contar con su presencia. Ahora, todas las miradas están puestas en Aitana. Habrá que esperar para comprobar si esta controversia termina salpicándola también o si, por el contrario, consigue mantenerse al margen de una ola de rechazo que, por el momento, tiene a Rosalía como principal protagonista.