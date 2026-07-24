Argentina paga su frustración mundialista con España: cancelan un concierto de Rosalía

La final del Mundial entre España y Argentina está teniendo más resaca emocional de lo normal. La reacción de los jugadores de Scaloni en el campo dejó mucho que desear, pero se trataba de una situación con las emociones en caliente. Sin embargo, los aficionados de La Albiceleste siguen dolidos tras el pasar de los días. El concierto de Rosalía previsto para este jueves en Córdoba ha sido cancelado.

Las fechas para este tipo de eventos son sagradas y no suelen anularse salvo por una causa de fuerza mayor. En este caso, se debe a todos los mensajes de odio que ha recibido la cantante tras el partido. En su cuenta de TikTok, la española compartió un vídeo de la actriz Mia Khalifa mientras cantaba La Perla. Sin embargo, no se percató del texto que acompañaba a la publicación: «Cómo suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas».

El público argentino ha sido muy crítico con esta acción, ya que han entendido la letra como una burla y una provocación: «La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía». Teniendo en cuenta el contexto futbolístico, el malestar inicial puede ser comprensible.

La reacción de Rosalía no tardó en llegar. Mediante su cuenta de Instagram, publicó varias historias en las que aclaraba que todo había sido un malentendido: «Le di a compartir porque sonaba La Perla y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón. Solo tengo amor por Argentina».

La explicación para cancelar el concierto

Los organizadores han tenido que dar la cara ante todos los fanáticos que querían ver a la cantante independientemente del Mundial. Mediante un comunicado, argumentan que la ofensa ha sido demasiado grande: «Somos parte de un pueblo en donde el fútbol no es solo un deporte, es parte de nuestra identidad. Por eso entendemos el enojo, la tristeza y la decepción».

El problema no se queda allí. Este tipo de polémicas no suelen extenderse demasiado en el tiempo, pero varios seguidores argentinos ya están vendiendo algunas entradas para los próximos conciertos de Rosalía en Buenos Aires, que están previstos para agosto.