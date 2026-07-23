Colapinto rabia con España: «Ahora de golpe se ponen las camisetas cuando ganan, es una vergüenza»

El argentino Franco Colapinto escoltado por los dos pilotos españoles de la parrilla, Fernando Alonso y Carlos Sainz. Era evidente que entre las preguntas de la prensa en la previa del Gran Premio de Hungría estaría presente alguna pregunta del Mundial 2026 que ganó España a Argentina, por corto marcador pero abrumador juego y estadísticas.

El piloto argentino no dudó en felicitar a sus rivales Fernando Alonso y Carlos Sainz por el título de Copa del Mundo obtenido por la selección española de fútbol, pero también dejó algún recado a los aficionados españoles. Una broma ‘picante’ que sacó una media sonrisa a los españoles.

Colapinto reconoció que la final del Mundial 2026 y su desenlace fue «difícil como argentino», sobre todo porque «España mereció ganar el Mundial», aunque no pasó por alto ese sentimiento de orgullo por los suyos tan característicos de los suyos, pese a la pobre imagen mostrada por Argentina: «Pero estoy orgulloso de nuestra Selección y orgulloso de Messi. Creo que todos los argentinos piensan como yo».

«Queda felicitarlos por la victoria», comenzaba a cerrar Franco Colapinto, que se guardó la pulla para el final: «Espero que sean más creativos con las canciones en el próximo Mundial. Fueron un poco aburridos». La frase levantó una media sonrisa a los españoles, que tomaron las palabras del piloto argentino en tono jocoso.

El palito de Colapinto a España «Felicitarles por la victoria, espero que sean más creativos con las canciones el próximo Mundial, fueron un poco aburridos»#BoxBox pic.twitter.com/MeuJCZsG8p — DAZN España (@DAZN_ES) July 23, 2026

Las palabras de Colapinto tuvieron réplica. Tanto Fernando Alonso como Carlos Sainz dejaron también sus valoraciones tras el Mundial 2026 y qué les pareció la final del torneo, así como el triunfo de España frente a Argentina.

«Tenía la sensación de que íbamos a ganar la Copa del Mundo», explicaba Carlos Sainz, convencido de que este era el año de la selección española: «No sé por qué la tenía, pero creo que es merecido. Jugamos el mejor fútbol del Mundial y estoy muy orgulloso».

Por su parte, Fernando Alonso destacó que no había «mucho más que añadir», que este Mundial «lo miré y lo disfruté», destacando que «España jugó un gran torneo». «Estamos orgullosos de la selección, habiendo ganado tres Eurocopas y dos Mundiales. También somos campeones del mundo con el femenino. Seguro que algo se está haciendo bien en España con el fútbol», concluyó el piloto asturiano, muy satisfecho por el rumbo de la disciplina en España.

Colapinto se calienta en la paddock

Pero las alusiones de Franco Colapinto sobre la victoria de España en el Mundial 2026 y las celebraciones de los españoles no quedaron ahí y fueron a más. Ya sin Alonso ni Sainz, en una breve entrevista con un medio argentino, Colapinto mostró estar bastante molesto con la hinchada española.

El periodista le comenta a Colapinto: «Sabes, yo no veía muchas remeras de España durante todo el Mundial y aparecieron hoy en la sala de prensa un montón». El comentario fue la chispa que hizo encender al piloto argentino, que se desquitaba: «Ahora de golpe se la ponen cuando ganan, no se la ponen antes, es una vergüenza».

Juan: “sabes que yo no veía muchas remeras de España durante todo el mundial y aparecieron hoy en la sala de prensa un montón.” Franco: “ahora de golpe se la ponen cuando ganan, no tienen ni canción para cantar aparte estaban quemando una remera de Messi y no les prendía fuego.”… pic.twitter.com/cHVVRK1TSo — Guada🇦🇷☀️ ً (@francopoints) July 23, 2026

«No tienen ni canción para cantar», recalcaba Colapinto, que aseguraba que vio a alguien quemar una camiseta de Messi: «A parte estaban quemando una camiseta argentina, la de Messi estaban quemando. La querían quemar y no les prendía fuego».

El periodista, consciente de los comentarios y el tono de Colapinto, le dice «basta, basta», cambiando de tema: «Ahora cambiemos de foco».