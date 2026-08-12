Lío en La Rosaleda: Ortiz Arias expulsa a Arbeloa y el Fulham se niega a tirar los penaltis contra el Málaga

Tremendo lío el que se armó al final del Trofeo Costa del Sol en La Rosaleda. Después de que Málaga y Fulham empatasen (2-2), el ex entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, fue expulsado. Después de que el árbitro español Ortiz Arias le enseñase la tarjeta roja en medio de una discusión, los jugadores del equipo inglés que dirige ahora el salmantino se negaron a disputar la tanda de penaltis. El partido amistoso, por tanto, acabó con victoria para los de casa.

Un ayudante de Arbeloa en el Fulham, preguntado por unos aficionados desde la grada, aclaró que no estaban obligados a tirar los penaltis porque no lo habían firmado en el contrato del encuentro. Así, el choque se dio por finalizado con el resultado de 2-2 y triunfo para el Málaga en las vísperas de su regreso a Primera División.

Un gol de penalti en el 90′ fue lo que provocó el enfado de Arbeloa, quien acabó expulsado tras discutir con Ortiz Arias, árbitro de la Liga. El Fulham, supuestamente, rechazó ir a la tanda porque, de alargarse el amistoso, podían perder su vuelo de regreso a Inglaterra.

Sessegnon adelantó a los británicos en el 24′, Chupe igualó cuatro minutos más tarde, Iwobi puso el 1-2 en el 57′ y, por último, Eneko Jáuregi convirtió la pena máxima del empate (y victoria por incomparecencia).