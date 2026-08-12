Xavi Hernández vuelve a sustituir a Koeman: es el nuevo seleccionador de Holanda

Xavi Hernández volverá a entrenar, pero no a un equipo, sino a la selección holandesa. El legendario futbolista español, ex entrenador del Barcelona, se hará cargo de Holanda, donde volverá a sustituir a Ronald Koeman, como ya hizo en el propio club azulgrana. El antiguo seleccionador dimitió tras la eliminación en octavos de final del Mundial 2026 contra Marruecos.

«Xavi Hernández ha sido nombrado como el nuevo entrenador principal de la selección masculina de los Países Bajos. El entrenador español de 46 años toma el relevo de Ronald Koeman. Xavi ha llegado a un acuerdo con la KNVB sobre un contrato que se extiende hasta la Copa Mundial de la FIFA 2030», comunicó la Real Asociación Neerlandesa de Fútbol este miércoles.

Xavi llevaba más de dos años sin entrenar, concretamente desde su último partido con el Barça el 26 de mayo de 2024. El campeón del mundo con España dirigió a los culés en 90 encuentros repartidos en dos temporadas y media. Lo hizo, al igual que en esta ocasión en Holanda, sustituyendo a Koeman, destituido en 2021. Un Joan Laporta que no estaba muy convencido con el ex jugador terminó apostando por el de Tarrasa y este logró ganar una Liga en la 2022-23.

Holanda ha depositado toda su confianza en Xavi, que firma hasta 2030, es decir, que en principio estará en el Mundial de España como seleccionador holandés. Antes, tendrá una prueba de fuego en la Eurocopa de Inglaterra 2028, su primer gran reto al frente del combinado nacional. Según De Telegraaf, medio neerlandés, Patrick Kluivert será uno de sus ayudantes.

Xavi debuta ante Alemania

El estreno del español en partido oficial será el próximo 24 de septiembre frente a Alemania en la Liga de Naciones. Este afirmó en una entrevista con RNE antes de la final del Mundial que tenía interés en probar suerte como seleccionador.

«Me encajaría a nivel familiar una selección. Un club no me permitiría tanto estar con mi familia, que tengo críos pequeños. Lo digo abiertamente, que me encajaría. Tengo ganas de participar a nivel de entrenador en un Mundial, una Eurocopa, una Copa de África, una Copa de Asia…», reveló. Dicho y hecho: Xavi, nuevo seleccionador de Holanda.