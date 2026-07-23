Fernando Alonso le cierra la puerta de Aston Martin a Carlos Sainz: «Yo sí tengo contrato, no me muevo»

Fernando Alonso ha sido tajante respecto a su futuro. Pese a la gran decepción de Aston Martin en el 2026, el bicampeón del mundo ha sido muy claro en la rueda de prensa previa al GP de Hungría: «Yo sí tengo contrato, no me muevo». Esto supone una respuesta directa a Carlos Sainz, que estaba justo delante y había sonando como uno de los posibles reemplazos si su compatriota salía a Alpine.

Las palabras del asturiano también afectan a Franco Colapinto. El argentino se hubiera quedado sin asiento en Enstone, por lo que su regreso a Williams habría sido el movimiento más lógico. Por el momento, parece que la escudería seguirá confiando en la veteranía.

Fernando Alonso ya está listo para probar las mejoras del AMR26 en el Gran Premio de Hungría. Los de Silverstone se han preparado a fondo para empezar a ver brotes verdes, con una renovación profunda de la aerodinámica y una drástica reducción de peso en el monoplaza.

El equipo mantiene los pies en el suelo pero esperan ver un cambio importante. Durante la conferencia de prensa previa al fin de semana de carrera, el asturiano recalca que no pierde la esperanza con el proyecto: «No tengo ninguna duda de que Adrián nos proporcionará el mejor coche de la parrilla a su debido tiempo».

El futuro de Sainz es una incógnita

El madriñeño tiene que tomar una decisión clave para su futuro. A sus 31 años, viene de firmar un 2025 impresionante, con dos podios históricos que demostraron que puede competir en lo más alto. Sin embargo, las sensaciones con Williams han empeorado y por el momento no ha aparecido ninguna alternativa en la zona alta.