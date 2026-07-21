Russell monta en cólera con Mercedes por la paliza de Antonelli: «Sólo pido el mismo coche que él»

2026 no está siendo un año nada fácil para George Russell. Cuando las circunstancias se le habían puesto de cara para coronarse en la Fórmula 1, un avión llamado Kimi Antonelli le ha pasado por la derecha, desatando la ira en el piloto británico, que no entiende cómo el joven de 19 años le está dando tal paliza en su segunda temporada con Mercedes. Él está en su quinta y, desde la salida de Lewis Hamilton, estaba llamado a liderar la escudería en su vuelta a las victorias.

Lo hizo fugazmente durante el pasado curso y el inicio del actual Mundial (ganó en Australia), pero Antonelli se adaptó rápidamente a la máxima categoría, arrebatando todo el protagonismo a un Russell que ni siquiera es su perseguidor directo en la lucha por el campeonato. Todo esto ha provocado que el inglés monte en cólera y pida a Mercedes «el mismo coche que el italiano», el clásico recurso que se utiliza en la F1 cuando tu compañero de equipo te mete semejante repaso.

En este caso, Russell puede llevar algo de razón, ya que su última queja se debe a un momento concreto de las carreras en el que Mercedes falla: las salidas. Eso sí, Antonelli también tiene motivos para protestar por lo mismo, ya que ha perdido la pole todas las veces que ha salido desde la primera posición y en la mayoría ha tenido que remontar sacando el gran ritmo que tiene dentro el monoplaza alemán.

Russell, en sus últimas declaraciones, habla del accidente que sufrió tras la salida del Gran Premio de Bélgica el pasado domingo, el cual le obligó a abandonar en la primera vuelta y del que exculpa a Hamilton pese a chocarle por detrás. El británico considera que esa pérdida de ritmo no la tenía Antonelli, dejando esa frase que le convierte en un piloto vulgar y del montón: «Sólo pido el mismo coche que Kimi».

Russell, contra Mercedes

«En la recta de subida, mi batería estaba totalmente agotada. Era más lento que un coche de F2. Tenía cero por ciento de carga al llegar a la cima de Eau Rouge (icónica curva de Spa-Francorchamps), fue algo realmente peligroso», señaló Russell, una valoración que indica que él no ha sabido adaptarse al polémico cambio de reglamento como sí ha hecho Antonelli.

Cabe recordar que el italiano sumó su sexto triunfo de la temporada, que, sumado al cero de Russell, separaba por 50 puntos a los pilotos de Mercedes antes de la segunda mitad del Mundial. Su jefe, Toto Wolff, corroboró su versión para calmar las aguas: «Tuvimos un problema de software en la salida que afectó a todos los motores Mercedes. Es culpa nuestra al 100%».

Su jefe no hace prisioneros

Aunque Wolff no se cortó ni un pelo en cuanto a la diferencia de velocidad entre uno y otro de sus chicos, sobre todo en clasificaciones: «La mitad del problema ha sido la unidad de potencia. La otra mitad es trabajo del piloto. George todavía tiene que encontrar dos décimas en algunas curvas y un lenguaje común con el coche».

Tras sufrir las complicaciones de las nuevas normas, otros pilotos como Max Verstappen se hicieron eco de las quejas de Russell: «¿Qué le pido a Mercedes? Sólo quiero una cosa: tener el mismo coche que Kimi. No necesito nada más». El de Red Bull tiraba de ironía: «Bienvenidos a la F1 de 2026. A veces esto es una jungla».