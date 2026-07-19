Antonelli funde a Leclerc en Bélgica y vuelve a ganar con Sainz decimosexto y Alonso último

Kimi Antonelli va tan sobrado que este domingo tuvo que ganar tres veces la carrera del Gran Premio de Bélgica y lo hizo como si nada. El piloto italiano volvió a perder la pole a manos de Max Verstappen en la primera subida a Eau Rouge y le fastidió una bandera amarilla en el ecuador porque acababa de realizar su parada en boxes. Ni una ni otra embestida fueron suficientes para tumbar al joven líder del Mundial de Fórmula 1 2026, que tiene medio campeonato en el bolsillo antes incluso de las vacaciones.

Antonelli fundió a Charles Leclerc y Lando Norris tras ese momento desafortunado y al de Ferrari no le quedó otra que conformarse con el podio y alargar su racha tras la victoria en Silverstone. El británico lo acarició, pero un adelantamiento de Verstappen para arrebatárselo, seguido de una mala parada de McLaren, interrumpió su remontada. Salía decimotercero por las sanciones y fue rápido todo el fin de semana en Spa.

Pero el italiano vuela y vuela y eso deja muy poco margen para la sorpresa. Los sobresaltos se los suele llevar su compañero en Mercedes, quien este domingo abandonó tras la salida por un choque con Lewis Hamilton. Nuevo batacazo para quien estaba llamado a dominar esta temporada y bajón de las opciones del de Ferrari por lograr su octavo título.

Hamilton adelantó a Oscar Piastri a cuatro vueltas del final y terminó cuarto, por detrás de Verstappen. Al holandés se le metió el podio entre ceja y ceja y arrasó con Norris en la vuelta 29 tras resistir a su compañero. Meritazo. Isack Hadjar fue sexto tras partir desde atrás del todo y aguantar al final Lando y Gabriel Bortoleto, Arvid Lindblad y Franco Colapinto cerraban un top 10 que, para sorpresa de nadie, no incluyó a Carlos Sainz y Fernando Alonso.

¿Fin de la pesadilla para Alonso?

El madrileño fue decimosexto tras la sanción que le bajó hasta el decimonoveno puesto porque su Williams no arrancaba en la mañana de este domingo y hubo que cambiar la batería, y el asturiano, último (19.º por los abandonos de Lance Stroll, Checo Pérez y Russell) y a más de dos minutos del ritmo de carrera. Supuestamente, es el fin de su calvario porque viene Hungría, pero ¿quién se cree a Aston Martin a estas alturas de la película?

Antonelli, ahora sí, puede con Leclerc

A medida que se iba acercando el final de la carrera, la situación era idéntica a la de hace dos semanas en Gran Bretaña. Leclerc lideraba, Antonelli atacaba como un avión y Verstappen tenía el podio en su mano. Esta vez sí, el italiano adelantaba al monegasco en la vuelta 34 para recuperar el liderato y embolsarse su sexto triunfo del año.