Fórmula 1: Gran Premio de Bélgica

Salida estratosférica de Fernando Alonso en el Gran Premio de Bélgica: ¡gana siete posiciones en una vuelta!

El asturiano salía último y remontó hasta el decimoquinto puesto tras la primera vuelta

Un accidente entre Hamilton y Russell detuvo su progresión al salir el safety-car

Fernando Alonso
Fernando Alonso. (TV)
Francisco Rabadán
  • Francisco Rabadán
  • Redactor jefe de deportes. He tenido la oportunidad de cubrir dos Juegos Olímpicos, varios Mundiales de distintas disciplinas y algún que otro All-Star de la NBA con los Gasol. De Córdoba y sin acento.

Fernando Alonso fue uno de los grandes protagonistas de la salida del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1. El asturiano estaba sancionado y obligado a salir último de la carrera, pero eso no le impidió firmar una remontada de otro tiempo, ganando siete posiciones en la primera vuelta. El Aston Martin no correrá, pero las manos del bicampeón del mundo se mantienen intactas.

El piloto español ganó tres posiciones en la recta de salida y a partir de ahí puso su magia a funcionar en las frenadas hasta recuperar siete posiciones en pista. Fernando Alonso vio detenida su progresión por la salida del safety-car al final de esa vuelta inicial por un accidente entre Lewis Hamilton y George Russell que terminó con el abandono del piloto de Mercedes.

Fernando Alonso consiguió todo esto equipado con unos neumáticos duros dándole mucho más mérito a sus maniobras. Entre las víctimas del español contamos a los dos Cadillac, a los dos Haas, a su compañero Lance Stroll y hasta al piloto de Red Bull Isaac Hadjar. Veremos qué sucede a lo largo de la carrera, pero el talento del asturiano sigue intacto.

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