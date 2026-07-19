Salida estratosférica de Fernando Alonso en el Gran Premio de Bélgica: ¡gana siete posiciones en una vuelta!

Fernando Alonso fue uno de los grandes protagonistas de la salida del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1. El asturiano estaba sancionado y obligado a salir último de la carrera, pero eso no le impidió firmar una remontada de otro tiempo, ganando siete posiciones en la primera vuelta. El Aston Martin no correrá, pero las manos del bicampeón del mundo se mantienen intactas.

El piloto español ganó tres posiciones en la recta de salida y a partir de ahí puso su magia a funcionar en las frenadas hasta recuperar siete posiciones en pista. Fernando Alonso vio detenida su progresión por la salida del safety-car al final de esa vuelta inicial por un accidente entre Lewis Hamilton y George Russell que terminó con el abandono del piloto de Mercedes.

La salida de Fernando Alonso en el GP de Bélgica, donde ha ganado la posición a su compañero de equipo. pic.twitter.com/ya0ZDkLAYz — John F1 🇪🇸 (@JohnF1_14) July 19, 2026

Fernando Alonso consiguió todo esto equipado con unos neumáticos duros dándole mucho más mérito a sus maniobras. Entre las víctimas del español contamos a los dos Cadillac, a los dos Haas, a su compañero Lance Stroll y hasta al piloto de Red Bull Isaac Hadjar. Veremos qué sucede a lo largo de la carrera, pero el talento del asturiano sigue intacto.