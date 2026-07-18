Antonelli termina con la igualdad y vuela hacia la pole en Spa con Sainz decimocuarto y Alonso último

Kimi Antonelli voló cuando lo hacen los campeones y se llevó la pole en el Gran Premio de Bélgica con una impresionante vuelta en el último intento de la clasificación. Con su tiempo de 1:44.361 superó a Max Verstappen por tres décimas, a Lando Norris y a su compañero, George Russell, por medio segundo de ventaja. Sin embargo, el de Mercedes ocupará el tercer puesto en la salida de la carrera de este domingo por la sanción que acarrea su compatriota de McLaren.

Charles Leclerc saldrá cuarto tras triunfar en Silverstone, justo por delante de Lewis Hamilton con el otro Ferrari. Oscar Piastri, sexto por delante de Arvid Lindblad, Gabriel Bortoleto, Liam Lawson y Pierre Gasly quienes cierran un top 10 marcado por las sanciones en la parrilla de Spa. Carlos Sainz lo hará desde la decimocuarta posición tras otra sesión asfixiante para Williams.

El peor fin de semana del año no sólo lo era para Fernando Alonso, que salía último sí o sí tras cambiar Aston Martin la batería de su coche y ser sancionado con 20 posiciones, sino también para la Fórmula 1 en general. El nuevo reglamento alcanzaba una de las ubicaciones con más prestigio del calendario y desde los entrenamientos supuso una nueva decepción.

Spa era el mismo, pero la manera de afrontarlo había cambiado por completo. Todo es artificial. Una importancia energética que se puso de manifiesto en la clasificación de este sábado, cuyos primeros eliminados eran Alex Albon, Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Checo Pérez, Lance Stroll y Alonso. Sainz conseguía meter por segunda vez consecutiva al Williams en la Q2 y los Aston Martin se quedaban, ojo, a tres segundos del tiempo de corte.

Aston Martin, a un mundo de la Q2

Mejorarán, juran en la escudería, dos segundos a partir del próximo fin de semana en Hungría. Si se cumple, difícil, seguirían siendo últimos con diferencia si se repiten los cronos de Bélgica. Otra de las constantes de la temporada en cuanto a los españoles se repetía en la Q2. Sainz no era capaz de sacar más del Williams y era decimoquinto tras quedarse a siete décimas del corte. Lawson, Gasly, Franco Colapinto, Nico Hulkenberg (con una fuga hidráulica en el Audi) y Oliver Bearman también caían.

Llegados a la Q3, el favorito era Antonelli, líder del campeonato y de las dos últimas sesiones de libres. Además, venía picado tras el abandono al final de la carrera en Silverstone hace dos semanas cuando tenía la victoria a tiro. En la Q2 había aventajado en dos décimas a Leclerc y tres a Norris, por lo que todas las miradas apuntaban al italiano en Spa… hasta que apareció Verstappen.

El holandés, que venía de sufrir la misma situación que Antonelli en Gran Bretaña, en su caso por el podio, irrumpió en la primera tanda de la Q3 colocándose en primera posición, aunque rápidamente Norris (con 10 puestos de sanción), Antonelli y Leclerc mejoraban. Había batalla a cuatro por la pole en menos de dos décimas.

Antonelli machaca a todos

Aunque la emoción tuvo que detenerse unos minutos, con bandera roja mientras se limpiaba de grava una curva del circuito belga. Ninguno pudo con Antonelli. Ni siquiera Verstappen con el rebufo de Isack Hadjar, que no se jugaba nada por la penalización. Tremenda vuelta la del piloto italiano, que se impuso a todos sus perseguidores y buscará su sexta victoria del Mundial desde el lugar más privilegiado. Esa pole que suele perder en las salidas.