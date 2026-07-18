Antonelli arrasa en los Libres 3 de Spa: Hamilton se estrella y Alonso y Sainz vuelven a naufragar

Andrea Kimi Antonelli vuelve a imponerse en los libres de Spa con un tiempo de 1’45″990. El italiano quiere dar otro golpe sobre la mesa en el Mundial y es el favorito para llevarse la pole. Además, George Russell no ha podido exprimir al máximo el monoplaza y se ha quedado a tres décimas de su compañero. Lando Norris y Max Verstappen cierran el podio de estos últimos entrenamientos.

Ferrari necesita encontrar algunas décimas más si quiere tener alguna opción frente a los de Toto Wolff. Además, los mecánicos tendrán que trabajar a contrarreloj y estudiar el coche de Lewis Hamilton. El británico ha tenido un accidente en el último minuto de la sesión. La grava castiga mucho cualquier mínimo error en el circuito.

Aston Martin afrontaba el fin de semana con cierta esperanza, algo muy poco habitual en el 2026. Los de Silverstone habían preparado algunas mejoras importantes y esperaban ver algunos brotes verdes. Sin embargo, los Libres 3 confirman que Fernando Alonso y Lance Stroll solo pueden competir entre ellos, con una diferencia de 5 segundos con el mejor resultado.

Carlos Sainz tampoco puede sacar conclusiones mucho mejores. El madrileño tendrá difícil la pelea por Q2 en la clasificación, con los Racing Bulls, los Audi, los Alpine y su propio compañero al acecho. El piloto se ha quedado incluso por detrás del Cadillac de Valtteri Bottas, tras conseguir un 1’48″692 que siembra todas las dudas para los de Grove.

Red Bull tendrá que pulir algunos detalles. Isack Hadjar se ha quedado parado en el pit lane. El franco-argelino confirmó por radio que no tenía potencia y han tenido que cambiar el motor. Esta modificación supone una penalización en la parrilla del domingo y tendrá que salir desde el fondo. La parte positiva para el equipo es que Max Verstappen ha estado cerca de los favoritos.

Todo listo para la clasificación

La hora de la verdad está muy cerca. La clasificación empezará este sabado 18 de julio a las 16:00 (15:00 en las Islas Canarias). Andrea Kimi Antonelli parece el claro favorito para hacerse con la pole, pero los errores y las salidas de pista se pagan muy caros con la grava de Spa.