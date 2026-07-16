Hulkenberg vacila a Sainz y le cierra la puerta de Audi: «El asiento de piloto reserva está libre…»

Carlos Sainz podría decirle adiós a Williams si las sensaciones no mejoran en lo que resta de 2026. El español ya estuvo cerca de fichar por Audi tras abandonar Ferrari, por lo que el equipo de los cuatro aros es uno de los principales para hacerse con sus servicios. Sin embargo, Nico Hülkenberg ha respondido a este rumor con tono burlesco: «Creo que el asiento del piloto reserva está disponible, pero dudo que le interese».

El alemán tiene 38 años y se quedaría sin monoplaza en el caso de que se confirmara la operación. En unas declaraciones durante la previa del GP de Bélgica, el veterano confirma que su puesto está asegurado para 2027: «Las condiciones del contrato son claras. Por mi parte, al menos, no hay ninguna duda».

La escudería ha comenzado el 2026 con un proyecto nuevo, aunque manteniendo algunas de las bases de Sauber. Hülkenberg destaca que las conclusiones son positivas a estas alturas de la temporada: «Sé que el equipo está muy satisfecho con Gabriel Bortoleto y conmigo».

Audi confía plenamente en el brasileño, que a sus 21 años ha conseguido seis puntos, exactamente los mismos que Carlos Sainz. Sin embargo, Nico Hülkenberg aún no ha logrado superar la barrera del top 10 en ninguna carrera. Teniendo en cuenta la edad del alemán y la diferencia de rendimiento, el madrileño es una opción muy atractiva para la escudería.

Bortoleto aprendería de Fernando Alonso y Carlos Sainz

El joven piloto trabaja con A14 Management la agencia de representación del bicampeón del mundo. Un posible traspaso le daría la oportunidad de tener a los dos españoles como mentores. El equipo de los cuatro aros tendrá lo que resta de temporada para analizar la viabilidad de la operación.

Sainz puede demostrarle a Hülkenberg que merece mucho más que el puesto de reserva este mismo fin de semana. Ambos pilotos se verán las caras en el GP de Bélgica. La carrera comenzará este domingo 19 de julio a las 15:00 (14:00 en las Islas Canarias).