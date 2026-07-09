Williams agota la paciencia de Sainz y ya mira posibles vacantes en el top 4 de la Fórmula 1

Carlos Sainz se llevó una nueva decepción con Williams en el GP de Gran Bretaña. La escudería británica había preparado algunas mejoras para el fin de semana, pero el monoplaza fue incapaz de rendir ante su público. El español solo ha podido sumar seis puntos en el 2026 y podría replantearse su futuro si la situación no cambia.

El piloto venía de sorprender en la campaña anterior con dos podios históricos para el equipo. Sin embargo, los problemas con el sobrepeso y el motor del coche lo han cambiado todo este año. En unas declaraciones recogidas en el portal web oficial de la F1, el piloto señala que el rendimiento de Silverstone no debe pasar desapercibido: «Necesitamos centrarnos en qué falla en el coche y analizar por qué la mejora no ha dado los resultados esperados, así que es una llamada de atención».

Las puertas de algunas escuderías podrían ir abriéndose conforme avance la temporada. Sainz está en un momento clave de su carrera a sus 31 años y un paso en falso sería determinante. Pese a la dificultad de regresar a un equipo de la zona alta, algunos pilotos tienen su futuro en el aire.

Ojo con la cláusula de Verstappen

El neerlandés tampoco está satisfecho con el rendimiento de su monoplaza en el 2026. El tetracampeón del mundo ya generó muchas expectativas con una posible salida de Red Bull durante la campaña anterior. Además, según apuntan algunos medios como ‘The Race’, cuenta con una cláusula de rendimiento que le permitiría rescindir unilateralmente el contrato si no ocupa una determinada posición en la clasificación de pilotos en el parón de verano.

Los últimos rumores apuntan un posible trueque de Red Bull y McLaren con Verstappen y Oscar Piastri. Sin embargo, el interés de Mercedes en el neerlandés podría darle una oportunidad a Carlos Sainz. En ese caso, también debería estudiarse el futuro de George Russell, que sería uno de los candidatos principales para los de Milton Keynes.

El resto de opciones apuntan directamente a Audi y Alpine, que ya fueron una de las opciones principales para el madrileño antes de su fichaje por Williams. El piloto aún está comprometido con los de Grove y espera cambios, pero el proyecto tendrá que empezar a dar resultados para retener al ex de Ferrari.