Williams vuelve a dejar tirado a Carlos Sainz: el motor Mercedes pincha en la vuelta 25

El Williams volvió a dejar tirado a Carlos Sainz en el Mundial de Fórmula 1 2026. Esta vez ocurrió en la carrera del Gran Premio de Austria. El piloto español había hecho una buena salida que le daba incluso para ilusionarse con los puntos si la suerte acompañaba, pero en la vuelta 25 el motor Mercedes se rompió y su coche dijo basta.

Sainz estaba encarando la última recta antes de la recta principal, donde claramente el sonido del Williams indicaba que el motor había pinchado, obligándole a apartarse a la derecha para no molestar y a abandonar bajándose por su propio pie. Tercer cero consecutivo para el madrileño tras el de Mónaco, donde Franco Colapinto y Gabriel Bortoleto le golpearon, y el de Montmeló, duodécimo y dos veces doblado.

Sainz está maldito en Austria, donde ya el año pasado, en su debut con Williams, el coche se le quedó clavado en la parrilla antes de la vuelta de formación. La zona de los frenos terminó en llamas y Carlos no pudo ni siquiera comenzar la carrera. Este domingo, el drama ha aparecido a las 25 vueltas, momento en el que se ha vuelto a ver forzado a retirarse de la prueba.