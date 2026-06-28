Carrera del Gran Premio de Austria de F1, en directo: salida, dónde ver online y cómo van Alonso y Sainz en vivo hoy

El Red Bull Ring de Austria acoge la octava carrera del calendario de Fórmula 1. Los 22 pilotos de la parrilla tomarán la salida a las 15:00 horas en el trazado austriaco para luchar por sus respectivos objetivos. Desde la primera posición partirá George Russell, después de lograr una polémica pole en la clasificación que tuvo que ser validada por los comisarios. El piloto británico de Mercedes se libró de una posible sanción al completar su última vuelta con bandera amarilla, pero los comisarios juzgaron que levantó el pie del acelerador y cumplió así con lo estipulado en el reglamento.

GP de Austria de F1, en directo

No tuvo la misma suerte su compañero y líder del Mundial de pilotos, Kimi Antonelli. El joven piloto italiano no pudo completar el último giro y se vio relegado al cuarto lugar de la parrilla tras el accidente de Max Verstappen que provocó la bandera amarilla en el tercer sector. Entre los dos coches de Mercedes vuelven a situarse como alternativa los Ferrari de Charles Leclerc (2º) y Lewis Hamilton (3º). El siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 asaltó la segunda posición del Mundial en Montmeló y buscará recortar las distancias con Antonelli en el Red Bull Ring. El trazado austriaco, donde los Red Bull juegan en casa, no contará con Max Verstappen en las primeras posiciones. El neerlandés, ganador en cuatro ocasiones en Austria, se salió de la pista en plena lucha por la pole y partirá desde la quinta posición.

Los pilotos españoles, en cambio, tendrán muy difícil luchar por los puntos. Especialmente un Fernando Alonso que saldrá desde la penúltima posición, sólo por delante de su compañero Lance Stroll. El asturiano necesitará un milagro como el que sucedió en Montecarlo para acercarse a los puntos. Carlos Sainz, por su parte, tampoco pudo clasificar a la Q2 pese a superar a su compañero, Alexander Albon. El piloto madrileño de Williams par decimoséptimo lugar en el Red Bull Ring. No te pierdas la última hora, en directo, de la carrera del GP de Austria de Fórmula 1 en OKDIARIO.