Carrera del Gran Premio de Austria de F1, en directo: salida, dónde ver online y cómo van Alonso y Sainz en vivo hoy
Sigue en vivo y en directo online la carrera del Gran Premio de Austria de F1: la salida, dónde ver y última hora de Alonso y Sainz
Russell se lleva la pole de la polémica en Austria con Sainz decimoséptimo y Alonso penúltimo
El Red Bull Ring de Austria acoge la octava carrera del calendario de Fórmula 1. Los 22 pilotos de la parrilla tomarán la salida a las 15:00 horas en el trazado austriaco para luchar por sus respectivos objetivos. Desde la primera posición partirá George Russell, después de lograr una polémica pole en la clasificación que tuvo que ser validada por los comisarios. El piloto británico de Mercedes se libró de una posible sanción al completar su última vuelta con bandera amarilla, pero los comisarios juzgaron que levantó el pie del acelerador y cumplió así con lo estipulado en el reglamento.
GP de Austria de F1, en directo
No tuvo la misma suerte su compañero y líder del Mundial de pilotos, Kimi Antonelli. El joven piloto italiano no pudo completar el último giro y se vio relegado al cuarto lugar de la parrilla tras el accidente de Max Verstappen que provocó la bandera amarilla en el tercer sector. Entre los dos coches de Mercedes vuelven a situarse como alternativa los Ferrari de Charles Leclerc (2º) y Lewis Hamilton (3º). El siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 asaltó la segunda posición del Mundial en Montmeló y buscará recortar las distancias con Antonelli en el Red Bull Ring. El trazado austriaco, donde los Red Bull juegan en casa, no contará con Max Verstappen en las primeras posiciones. El neerlandés, ganador en cuatro ocasiones en Austria, se salió de la pista en plena lucha por la pole y partirá desde la quinta posición.
Los pilotos españoles, en cambio, tendrán muy difícil luchar por los puntos. Especialmente un Fernando Alonso que saldrá desde la penúltima posición, sólo por delante de su compañero Lance Stroll. El asturiano necesitará un milagro como el que sucedió en Montecarlo para acercarse a los puntos. Carlos Sainz, por su parte, tampoco pudo clasificar a la Q2 pese a superar a su compañero, Alexander Albon. El piloto madrileño de Williams par decimoséptimo lugar en el Red Bull Ring. No te pierdas la última hora, en directo, de la carrera del GP de Austria de Fórmula 1 en OKDIARIO.
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¡Empieza el GP de Austria de F1!
¡Ya tenemos semáforo en verde en el Red Bull Ring! Buena salida de Russell, que mantiene la primera posición ante Leclerc
¡Vuelta de formación en el Red Bull Ring!
Comienza la vuelta de preparación para los 22 pilotos de la parrilla. Esto empieza ya…
La lucha por el Mundial de F1 se aprieta
El triunfo de Hamilton y el abandono de Antonelli en Montmeló comprimió la clasificación del campeonato de pilotos de F1. Así marcha el Mundial de Fórmula 1 antes del comienzo del GP de Austria:
- Kimi Antonelli: 156 puntos
- Lewis Hamilton: 115
- George Russell: 106
- Charles Leclerc: 75
- Lando Norris: 73
- Oscar Piastri: 68
- Max Verstappen: 55
- Pierre Gasly: 41
- Isack Hadjar: 34
- Liam Lawson: 26
- Franco Colapinto: 19
- Oliver Bearman: 18
- Arvid Lindblad: 12
- Carlos Sainz: 6
- Alexander Albon: 5
- Esteban Ocon: 3
- Gabriel Bortoletto: 2
- Fernando Alonso: 1
- Nico Hülkenberg: 0
- Valtteri Bottas: 0
- Checo Pérez: 0
- Lance Stroll: 0
¡Diez minutos para la salida!
Las escuderías apuran la puesta a punto de los 22 monoplazas a diez minutos del comienzo de la carrera del GP de Austria.
Alonso, optimista con Aston Martin
Pese a no salir de las últimas posiciones de la parrilla, Fernando Alonso se mostró optimista con la mejora de Aston Martin tras la sesión de clasificación. «Todo el mundo ha trabajado como si estuviésemos luchando por el podio«, destacó este sábado.
Parrilla de salida en el Red Bull Ring
La clasificación del Gran Premio de Austria nos dejó la siguiente parrilla de salida para la carrera de hoy:
1º Russell
2º Leclerc
3º Hamilton
4º Antonelli
5º Verstappen
6º Norris
7º Piastri
8º Hadjar
9º Lawson
10º Lindblad
11º Gasly
12º Bortoleto
13º Bearman
14º Hulkenberg
15º Ocon
16º Colapinto
17º Sainz
18º Pérez
19º Bottas
20º Ocon
21º Alonso
22º Stroll
Dónde ver el GP de Austria de F1
La carrera del Gran Premio de Austria de Fórmula 1 se puede seguir por televisión y online, como todo el campeonato, a través de DAZN F1. Por tanto, no hay una opción gratuita en España para ver la carrera.
¡Bienvenidos a la carrera del GP de Austria!
En media hora, el semáforo se pondrá en verde para dar comienzo a la carrera del Gran Premio de Austria de Fórmula 1. La lucha por el campeonato está al rojo vivo, con Lewis Hamilton amenazando el dominio de los Mercedes de Kimi Antonelli y George Russell. ¡Comenzamos!
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Hamilton supera a Leclerc
Sigue de dulce el británico de Ferrari, que adelanta a su compañero, Charles Leclerc, y se va ,lanzado, a por Russell.