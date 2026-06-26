Así es el Red Bull Ring, circuito del GP de Austria: perfil, trazado, cuántos kilómetros y curvas tiene…

La temporada 2026 de Fórmula 1 continúa avanzando con la disputa del Gran Premio de Austria, la octava cita del calendario. El campeonato vive un momento de máxima igualdad tras el importante cambio de reglamento introducido este año. Mercedes lidera la clasificación gracias al gran rendimiento del joven piloto italiano Andrea Kimi Antonelli, de tan solo 19 años, aunque el triunfo de Lewis Hamilton en Montmeló y el segundo puesto conseguido por George Russell han comprimido la lucha por el campeonato.

Dónde está el Red Bull Ring del GP de Austria

El Red Bull Ring se encuentra en la localidad de Spielberg, muy próxima a Zeltweg, dentro del estado federado de Estiria, en Austria. El circuito está situado aproximadamente a 50 kilómetros al oeste de la ciudad de Graz.

Spielberg fue considerada durante años una localidad comercial, aunque desde el 1 de octubre de 2009 obtuvo oficialmente la categoría de ciudad. En su término municipal conviven tanto zonas urbanas como áreas rurales, en un entorno natural que sirve de escenario a uno de los circuitos más reconocibles del calendario de la Fórmula 1.

Perfil del Red Bull Ring: distancia, curvas…

El Red Bull Ring, anteriormente conocido como Osterreichring, figura entre los circuitos más cortos de toda la temporada, aunque eso no reduce ni un ápice su dificultad. El trazado fue inaugurado en 1996 y destaca por combinar velocidad, desniveles y zonas de frenada muy exigentes.

Estas son sus principales características:

Longitud : 4,318 kilómetros.

: 4,318 kilómetros. Número de curvas : 16.

: 16. Distancia total de carrera: 306,452 kilómetros.

Uno de los rasgos más característicos del circuito son sus tres largas rectas, que favorecen los adelantamientos y permiten alcanzar velocidades muy elevadas antes de afrontar fuertes frenadas. A ello se suman curvas rápidas tanto en subida como en descenso, motivo por el que muchos pilotos definen el Red Bull Ring como un auténtico «tobogán».

Entre todos sus puntos destaca especialmente la curva 9, conocida como Rindt Curve, considerada la más exigente del recorrido. Se afronta en sexta velocidad a unos 240 km/h y presenta una gran dificultad porque los monoplazas llegan tras superar una cresta antes de iniciar una bajada hacia el vértice. Esa combinación provoca que resulte relativamente sencillo sufrir subviraje y perder la trazada ideal.

Cuántas vueltas se dan en el GP de Austria

La carrera del Gran Premio de Austria se disputa sobre un total de 71 vueltas al Red Bull Ring.

Al multiplicar las 71 vueltas por los 4,318 kilómetros del trazado, la distancia total asciende a 306,452 kilómetros, cifra que cumple con la normativa habitual de la Fórmula 1 para los grandes premios.

Aunque el recorrido sea uno de los más cortos del calendario, completar la prueba exige mantener un elevado ritmo durante toda la distancia. Las constantes aceleraciones, las fuertes frenadas y los cambios de desnivel convierten cada vuelta en un importante desafío técnico.

Quién tiene la vuelta rápida en el GP de Austria

El récord de vuelta del Red Bull Ring permanece en manos de Kimi Raikkonen, quien firmó un tiempo de 1:06.957 durante la edición disputada en 2018. Esa marca continúa siendo la referencia del circuito y refleja el enorme nivel de exigencia que plantea un trazado donde apenas existen momentos de respiro para los pilotos.

En cuanto al historial reciente del Gran Premio de Austria, el último vencedor fue Lando Norris, que logró la victoria el pasado año. El piloto con mayor número de triunfos en este escenario es Max Verstappen, que acumula cuatro victorias en el Red Bull Ring.