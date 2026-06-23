Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo el GP de Austria del Mundial de Fórmula 1 2026 El GP de Austria de F1 es la octava jornada del Mundial de F1 2026 y se correrá en el Red Bull Ring Kimi Antonelli lidera con bastante claridad la clasificación de pilotos del Mundial de Fórmula 1 2026

El Mundial de Fórmula 1 2026 regresa con un emocionante GP de Austria que se celebrará en el Red Bull Ring. Los pilotos están listos para afrontar un fin de semana en el que tendrán que darlo todo después de que hace dos semanas Lewis Hamilton se llevase el triunfo en Barcelona. A continuación te contamos cuándo es, los horarios y cómo ver por televisión en directo todo lo que suceda en Spielberg.

Horarios del GP de Austria de F1

El GP de Austria, que corresponde a la octava jornada del Mundial de Fórmula 1 2026, se celebrará en el circuito Red Bull Ring. Será, sin duda, uno de los fines de semana más apasionantes del calendario, ya que hay que tener en cuenta que todo ha comenzado a definirse en la clasificación y ahora mismo Kimi Antonelli lidera con claridad la clasificación y sus perseguidores quieren darle caza.

Viernes 26 de junio

Todo comenzará en el GP de Austria este viernes 26 de junio con un fin de semana frenético en el Mundial de Fórmula 1 2026. Este día se celebrarán las dos primeras sesiones de entrenamientos libres y los pilotos van a tener que familiarizarse rápidamente con el Red Bull Ring para intentar firmar el mejor papel posible el sábado y el domingo, donde esperamos que Fernando Alonso y Carlos Sainz puedan rendir.

Entrenamientos libres 1: 13:30 – 14:30 horas.

Entrenamientos libres 2: 17:00 – 18:00 horas.

Sábado 27 de junio

El sábado 27 de junio llegará uno de los días más importantes del fin de semana en el GP de Austria, ya que después de la última sesión de entrenamientos libres se celebrará la clasificación de esta carrera del Mundial de Fórmula 1 2026. Los Mercedes de Kimi Antonelli y George Russell y los Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc son los grandes favoritos, pero en el Red Bull Ring podrá suceder de todo.

Entrenamientos libres 3: 12:30 – 13:30 horas

Clasificación del GP de Austria: 16:00 – 17:00 horas.

Domingo 28 de junio

El colofón final en el GP de Austria se pondrá el domingo 28 de junio con la disputa de la carrera de este Gran Premio del Mundial de Fórmula 1 2026 donde todos vibraremos con la velocidad y la adrenalina de los monoplazas. La prueba comenzará en el Red Bull Ring a las 15:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y los pilotos tendrán que dar un total de 71 vueltas al trazado austríaco.

GP de Austria: 15:00 horas (71 vueltas).

A qué hora es la carrera de F1 en el GP de Austria: horario de la Fórmula 1

La octava jornada del Mundial de Fórmula 1 2026, que este este emocionante GP de Austria, va a tener de todo. Kimi Antonelli es el líder de la clasificación de pilotos con 156 puntos en su casillero. Lewis Hamilton es segundo con 115 unidades y el podio lo completaría George Russell con sus 106. Tenemos que destacar que Carlos Sainz sólo ha conseguido sumar seis puntitos con su Williams, mientras que Fernando Alonso sólo puede conformarse con uno.

Dónde ver gratis el GP de Austria de Fórmula 1 en directo online y en qué canal de TV en vivo

Dazn es el medio de comunicación que posee los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país todo lo que ocurra en el Mundial de Fórmula 1 2026. Es por ello que los entrenamientos libres, la clasificación y la carrera principal del GP de Austria se podrá ver por televisión en directo a través del canal Dazn F1, que está disponible en diferentes plataformas como Movistar+. Esto quiere decir que lo que suceda este fin de semana en el Red Bull Ring no se podrá ver gratis ni en abierto por la TV.

Los amantes de este deporte y los seguidores acérrimos de Fernando Alonso y Carlos Sainz van a poder ver en directo en streaming y en vivo online todo lo que ocurra en el GP de Austria del Mundial de Fórmula 1 2026 mediante la app de Dazn. Esta aplicación está disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. También hay que destacar que este operador pone a disposición de sus clientes su página web para que puedan acceder a ella con un ordenador y disfrutar de lo que suceda durante todo el fin de semana en el Red Bull Ring.

En la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que suceda durante todo el fin de semana en tierras austríacas. Narraremos en directo y en vivo online el minuto a minuto de la clasificación y de la carrera del GP de Austria del Mundial de Fórmula 1 2026. Cuando finalicen las diferentes pruebas vamos a publicar sus respectivas crónicas y también vamos a compartir con todos nuestros lectores las reacciones relevantes que lleguen desde el Red Bull Ring, donde estaremos prestando especial atención a Fernando Alonso y Carlos Sainz.

Dónde escuchar por la radio el GP de Austria de F1

Por otro lado, todos aquellos aficionados que tengan cosas que hacer y no vayan a poder ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este GP de Austria del Mundial de Fórmula 1 2026 deben saber que podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, RNE o Radio Marca conectarán con el Red Bull Ring para narrar lo que estén haciendo Fernando Alonso, Carlos Sainz y el resto de pilotos.

Circuito del GP de Austria de F1

El Red Bull Ring, situado en Spielberg, será el escenario donde se celebrará la octava jornada del Mundial de Fórmula 1 2026 que es este GP de Austria. El primer Gran Premio disputado en este recinto deportivo fue en 1996. En la actualidad consta de 4,326 kilómetros de longitud y tiene un total de 10 curvas. Los pilotos tienen que dar 71 vueltas durante la carrera y el tiempo más rápido sobre el asfalto de este trazado lo tiene Óscar Piastri, que paró el cronómetro en 1:07:924.