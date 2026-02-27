El GP de España: cuándo es la carrera del Mundial de F1 en Madrid

El Mundial de Fórmula 1 2026 hará dos paradas en nuestro país en esta edición. La primera vez que la parrilla del Gran Circo aterrizará en nuestro territorio será en el GP de Barcelona – Cataluña, por lo que Montmeló será el escenario de lo que será una carrera emocionante. También esperan en Madrid que su GP de España, que se celebrará en el circuito callejero de Madring, sea frenético y vibrante con los Max Verstappen, Lando Norris, Fernando Alonso y Carlos Sainz dándolo todo por sus diferentes curvas y rectas.

Ya son varios años esperando este emocionante GP de España en el que los aficionados de nuestro país, más los que vengan desde otras naciones, podrán ver en la capital a mitos de nuestro deporte como pueden ser Fernando Alonso, Lewis Hamilton o Max Verstappen. Eso sí, en Madrid Carlos Sainz también recibirá un apoyo brutal y tanto el de Williams como el asturiano qu conduce el Aston Martin intentarán inaugurar Madring con una victoria ante sus compatriotas, pero son conscientes de que no será nada sencillo.

Fechas y horarios del GP de España de F1 en Madrid

Todo el mundo está ansioso por disfrutar del Mundial de Fórmula 1 2026 en la capital de España, pero para ver a Fernando Alonso, Carlos Sainz, Lewis Hamilton y al resto de los mejores pilotos del planeta en Madrid habrá que esperar al mes de septiembre. El 11 de dicho mes arrancará el GP de España, que será la segunda y última vez que en esta edición el Gran Circo pase por nuestro país, y todo terminará el domingo 13.

Ya se conocen los horarios del GP de España del Mundial de Fórmula 1 2026, por lo que sabemos exactamente cuándo es cada prueba y a qué hora comienzan. El 11 de septiembre arrancarán con las primeras sesiones de entrenamientos libres a las 13:30 horas y esta prueba tendrá una duración de una hora. El mismo tiempo tendrá la segunda sesión, que comenzará a las 17:00 horas. Para la tercera y última sesión habrá que esperar al sábado 12 y esta práctica se desarrollará entre las 12:30 y las 13:30 horas.

Para cerrar ese sábado 12 de septiembre los pilotos tendrán que ponerse ya serios para afrontar una clasificación que va a ser emocionante, ya que a las 16:00 horas se tendrán que subir a sus respectivos monoplazas para intentar primero superar la Q1 y luego la Q2 antes de tratar de firmar el mejor tiempo en la Q3. Finalmente, la carrera del GP de España en Madrid en este Mundial de Fórmula 1 2026 se celebrará el domingo 13, dando comienzo a las 15:00 horas, una menos en las Islas Canarias.

En qué circuito se corre el GP de España en Madrid

Pensar en Madrid y en un circuito es hacerlo del Jarama, que ya hace 40 años vivió lo que era acoger carreras de F1, pero esta vez el Mundial de Fórmula 1 2026 no irá a dicho recinto, sino que esta apasionante prueba en la que participan los mejores pilotos del mundo se hará en Madring. Se trata de un circuito callejero que comparan al de Miami y tendrá un total de 22 curvas, esperándose que en las rectas los diferentes monoplazas puedan alcanzar los 340 km/h.

Durante el GP de España del Mundial de Fórmula 1 2026 los pilotos tendrán que dar un total de 57 vueltas al Madring. Este circuito callejero de la capital de nuestro país tiene 5,416 kilómetros de longitud y pasará por zonas como pueden ser Ifema o Valdebebas, todo en el noroeste de la ciudad.

Cuándo es el GP de Barcelona – Cataluña de Fórmula 1

La primera parada que el Mundial de Fórmula 1 2026 hará en nuestro país será con el GP de Barcelona – Cataluña, que se celebrará en Montmeló en el mes de junio. Esto quiere decir que antes del verano el Gran Circo hará su parada en la Ciudad Condal y una vez terminen las vacaciones de julio y agosto los mejores pilotos volverán a España para correr por primera vez en Madrid.

El GP de Barcelona – Cataluña comenzará el sábado 12 de junio con la primera sesión de entrenamientos libres, que está programada para las 13:30 horas. La segunda arrancará a las 17:00 horas y el sábado 13 se terminarán las prácticas con la última prueba que se iniciará a las 12:30 horas. La clasificación se hará de 16:00 a 17:00 horas y la gran carrera en Montmeló de este Gran Premio será el domingo 14 de junio a las 15:00 horas (horario peninsular).